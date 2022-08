Holoswim annonce le lancement de lunettes de natation intelligentes à réalité augmentée nouvelle génération

HONG KONG, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- L'équipe de GUANGLI, une entreprise de haute technologie spécialisée dans les produits à réalité augmentée (RA) destinés aux consommateurs, vient d'annoncer le lancement des lunettes de natation RA Holoswim 2. Ces lunettes de natation novatrices, alimentées par la technologie, propulsent la natation dans le futur et sont disponibles dès maintenant sur Kickstarter : https://bit.ly/3QePwu2

Conçue pour la natation intelligente, Holoswim est une paire de lunettes de natation dotée de la technologie RA pour les nageurs professionnels ou amateurs. Que vous ayez des objectifs d'entraînement, que vous nagiez pour vous remettre en forme ou que vous souhaitiez simplement compter vos longueurs, Holoswim 2, grâce à ses capteurs intelligents intégrés et ses algorithmes avancés, détecte avec précision les données de tous les types de nage et les affiche en temps réel sur les lunettes. Ces données RA sont affichées de manière simple et épurée sur un écran holographique OLED transparent, afin que les utilisateurs puissent suivre leur progression pendant qu'ils nagent.

Holoswim 2 surveille, affiche et enregistre des données telles que la distance, le temps, les longueurs, le rythme, voire les calories, la fréquence cardiaque, et bien plus. Après la séance de natation, les données recueillies par les lunettes se synchronisent avec l'application Holoswim qui les examine et analyse notamment le swolf score, et le rythme sur 100 m, ce qui permet d'améliorer les performances et de les partager avec ses amis.

« En tant que passionnés de natation, nous connaissons personnellement les avantages de l'entraînement et des objectifs de natation basés sur les données. Les cardiofréquencemètres et les applications sportives sont utiles, mais nous voulions améliorer ce concept en fournissant aux nageurs des informations et un encadrement en temps réel. Ayant pour objectif ambitieux de créer des lunettes intelligentes sous-marines, nous avons perfectionné Holoswim 2 en y intégrant la toute dernière technologie d'affichage holographique OLED et des mesures en temps réel spécifiques à la natation. Les nageurs peuvent désormais recueillir toutes les données essentielles et surveiller leurs performances en temps réel afin d'améliorer leur technique, de renforcer leur forme physique et d'optimiser leurs entraînements de natation », a déclaré le PDG de GUANGLI.

Afin de prévenir la formation de buée, Holoswim 2 est équipé d'un revêtement anti-buée et d'un revêtement miroir pour une meilleure visibilité. Grâce à son module optique RA à base de résine à haute transmission lumineuse et un champ de vision de 25°, il procure une visibilité plus large et plus transparente afin que les nageurs puissent voir clairement leur environnement. Holoswim 2 s'adapte à tous les utilisateurs et est fourni avec quatre pince-nez interchangeables et des sangles en silicone réglables certifiées par la FDA, qui garantissent le confort des lunettes pendant les longues séances de natation. Les lunettes sont compatibles avec les chargeurs magnétiques et ont une autonomie de quatre heures. À l'avenir, Holoswim 2 sera compatible avec l'Apple Watch pour le partage de la fréquence cardiaque, du GPS, et plus encore.

Les lunettes Holoswim 2 sont les lunettes de natation RA les plus avancées et les plus légères, avec la visibilité la plus claire et la plus haute transmittance. Elles sont disponibles dès maintenant en prévente à un prix spécial pour les premiers utilisateurs. Pour plus d'informations, cliquez ici. https://bit.ly/3QePwu2

À propos d'Holoswim

Fondée en 2017 à Hangzhou, en Chine, GUANGLI est une entreprise de premier plan dans l'industrie de la RA au niveau du consommateur. Ayant pour mission d'aider les individus du monde entier à expérimenter et à profiter de la technologie RA, l'équipe a créé Holoswim 1 et Holoswim 2. GUANGLI continuera à étudier les possibilités d'application de la technologie RA et à stimuler l'innovation sur le marché de la RA.

