Hommage à la nature : THOMAS SABO présente ses collections printemps/été 2021

THOMAS SABO combine d'élégants tons dorés avec des gemmes d'un vert intense dans sa ligne Heritage minutieusement élaborée à la main. Des créations charismatiques sont aussi au cœur de la ligne Magic Garden : un papillon richement pavé de pierres est la pièce phare inédite et l'incontournable des looks d'été.

« L'essence de cette collection réside dans notre attachement à la nature, un retour à l'essentiel », confie Thomas Sabo, dirigeant de l'enseigne.

La collection Charming du Charm Club THOMAS SABO dévoile, elle aussi, malice et fantaisie en ce début de saison. De ravissants motifs issus de la nature ornent les bijoux qui se combinent à l'infini. Avec la devise «Go for Gold», le musicien David Garrett est le visage de la collection masculine Rebel at heart et présente les pièces iconique THOMAS SABO précieusement dorées à l'or jaune.

Les créations sont disponibles dans le monde entier à partir du 15 janvier 2021 dans les boutiques et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, sur www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des partenaires sélectionnés.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/jnDc6bWgX8adoRs

@thomassabo #MAGICbyTS

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

