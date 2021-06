Hommage an niederländische Fußballfans mit Lichtshow in Budapest

BUDAPEST, Ungarn, 27. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Letzte Nacht war Budapest der Schauplatz einer beeindruckenden Lichtshow. Auf Initiative des KNVB (Niederländischer Fußballverband) und der Partner der holländischen Mannschaft wurden orangefarbene Wellen über die Stadt gespült, als Einstimmung auf das, was kommen wird. Sie diente als Hommage an die Fans, die sowohl im eigenen Land als auch im Ausland dafür bekannt sind, bei jedem wichtigen Anlass der niederländischen Fußballnationalmannschaft die Straßen in großer Zahl treu orange zu färben. Rund 7.000 Fans werden heute in Budapest erwartet, um die Niederlande anzufeuern.