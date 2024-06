Hon Hai Technology Group (Foxconn) renforce sa durabilité en réalisant des audits indépendants sur 8 sites de production

Aucun risque majeur n'a été identifié, des efforts proactifs sont déployés pour couvrir l'empreinte mondiale cette année

TAIPEI, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a fait réaliser des audits indépendants par des tiers sur huit grands campus de fabrication en Chine et en Inde, prenant ainsi des mesures, en tant que plus grand fournisseur mondial de services de fabrication de produits électroniques, pour renforcer la durabilité de ses activités et servir de modèle de bonnes pratiques au niveau mondial.

Les résultats ont confirmé les droits et les intérêts des employés. Aucun risque caché majeur n'a été identifié dans les domaines examinés, notamment le travail, l'environnement, l'éthique d'entreprise, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de gestion.

Le Comité de durabilité de Foxconn sensibilise de manière proactive à la gouvernance durable et saine au sein des activités mondiales du groupe. À la fin de l'année dernière, un processus a été lancé pour inviter des tiers indépendants à réaliser des audits sur les campus. Les activités en Chine et en Inde ayant achevé leurs audits pour ce cycle, la prochaine série d'audits par des tiers est en cours de planification. Des évaluations des risques seront effectuées cette année sur les campus d'Asie du Sud-Est, d'Europe et des États-Unis afin d'identifier les principales unités commerciales à auditer.

Lors du dernier cycle, les audits ont été menés par BSI et LRQA . Ils ont duré six mois et ont examiné les activités à Zhengzhou, Chengdu, Guanlan et Hengyang en Chine ; et dans l'Andhra Pradesh et le Tamil Nadu en Inde. Les audits ont porté sur plus de 200 000 employés.

L'équipe de 18 auditeurs s'est concentrée sur les droits du travail, la santé et la sécurité au travail, l'environnement, la gestion des fournisseurs et les questions connexes. Les procédures de gestion, l'archivage de documents et la mise en œuvre dans chacun des domaines ont été examinés. Des vérifications ponctuelles ont été effectuées sur plus de 900 postes et des entretiens ont été menés avec des subordonnés directs et indirects dans des contextes individuels et de groupe.

Dans le cadre de cet audit, la Chine a adopté la norme RBA VAP 7.1 qui est courante dans l'industrie électronique, tandis que l'Inde a adopté la norme ERSA 3.0 qui intègre diverses industries, y compris l'électronique. Aucun risque caché majeur n'a été identifié dans les domaines examinés, y compris en ce qui concerne le travail forcé, l'environnement, l'éthique d'entreprise, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de gestion. Cependant, un total de 144 déficiences ont été identifiées, principalement dans les domaines de la santé et de la sécurité et des conditions de travail. Sous la direction de l'équipe ESG de Foxconn, le groupe a amélioré 49 d'entre elles, tandis que les autres font l'objet d'un suivi et d'une rectification. Des problèmes sporadiques dans d'autres domaines tels que l'environnement, l'éthique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont également en cours d'amélioration.