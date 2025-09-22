Hon'ble CM of Delhi, Smt. Rekha Gupta inaugure Apollo Athenaa, le premier centre de cancérologie féminin d'Asie

NEW DELHI, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals Enterprise Ltd (AHEL) a récemment annoncé le lancement de Apollo Athenaa - le premier centre de cancérologie dédié aux femmes en Asie, situé à E2-E3, Defence Colony, New Delhi. Le centre a été inauguré par le ministre en chef de Delhi, Smt. Rekha Gupta, en présence de Dr. Prathap C Reddy, Président-fondateur, Apollo Hospitals Group ; Mme Bansuri Swaraj, Membre du Parlement, New Delhi ; Shri Neeraj Basoya, Membre de l'Assemblée législative ; Mme. Preetha Reddy, Vice-présidente exécutive, AHEL ; et M. Harshad Reddy, Directeur, Groupe Oncologie, AHEL.

Lors de l'inauguration, Smt. Rekha Gupta, ministre en chef de Delhi, a déclaré : « La prise en charge des femmes atteintes d'un cancer est une question extrêmement sensible, et je suis très satisfaite de voir que nous nous dirigeons vers une véritable autonomisation des femmes. Apollo Athenaa constituera une étape importante dans la prise en charge du cancer, en garantissant la dignité, la sécurité et l'intimité de chaque femme ».

Dans un passé récent, plus de femmes que d'hommes ont été diagnostiquées avec un cancer, notamment les cancers féminins qui représentent l'incidence la plus élevée. Une nouvelle étude du programme national de registre du cancer (NCRP) ICMR a révélé que les cancers du sein et du col de l'utérus sont les types de cancers les plus courants chez les femmes indiennes.

Le Dr Prathap C Reddy, président-fondateur du groupe Apollo Hospitals, , a déclaré : « Apollo Athenaa représente un nouvel horizon dans les soins de santé pour les femmes, où la science de pointe rencontre la compassion, et où chaque femme est assurée d'être traitée avec dignité et en temps voulu. Il reflète notre conviction profonde que l'Inde peut être un leader mondial non seulement dans le domaine de l'innovation médicale, mais aussi dans la réorganisation des soins de santé en tant que force d'espoir et d'humanité ».

Mme Bansuri Swaraj, membre du Parlement, New Delhi, , a déclaré : « Le cancer augmentant à un rythme alarmant, le gouvernement indien a mis en place des politiques solides et des interventions stratégiques pour améliorer la prévention, la détection précoce, le traitement et les soins aux patients à l'échelle nationale. Notre gouvernement accorde également une priorité constante à la santé des femmes. L'initiative transformatrice d'Apollo et l'établissement d'une référence mondiale en matière de soins du cancer centrés sur les femmes complèteront la mission nationale en matière de santé ».

Mme Preetha Reddy, Vice-présidente exécutive, Apollo Hospitals Enterprise Ltd, a déclaré : « Apollo Athenaa n'est pas seulement un hôpital, c'est un mouvement, un symbole de progrès, d'empathie et d'engagement en faveur de la santé des femmes. En se concentrant exclusivement sur les cancers touchant les femmes, Athenaa offre des soins personnalisés qui respectent la dignité, permettent un dépistage précoce, améliorent les résultats et redonnent de l'espoir ».

