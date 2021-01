Honda Odyssey 2021 se presenta en México más refinada que nunca

Este reconocido vehículo familiar de Honda ofrece una experiencia de viaje completa, gracias a una potencia de 280 hp en su motor V6 de 24 válvulas SOHC VTEC® con capacidad de 3.5 litros, que contribuye a que la sensación de manejo sea ligera y con una excelente respuesta de aceleración, siendo la única miniván que cuenta con transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch, ofreciendo cambios suaves de marcha.

Honda Odyssey 2021 es el único vehículo de su segmento, con capacidad para ocho personas cómodamente sentadas por su función Magic Seat, la cual brinda el beneficio de configurar los asientos de acuerdo a las necesidades, asegurando confort excepcional para todos los pasajeros. Entre sus características interiores principales resaltan la cancelación Activa de Ruidos (ANC) para un viaje sin ruido exterior, la consola central con cuatro portabebidas y compartimento de almacenamiento con toma de corriente de 12V y 115V.

El interior estrena un diseño con mejor aspecto premium considerando que el usuario convierta a Honda Odyssey en una extensión de su hogar y su estilo de vida. Nuevos tapetes de alfombra con tres colores para todas las filas, nuevo diseño de tablero frontal con acabados estilo metal grabado, un nuevo diseño en los asientos microperforados, acentuados con líneas en contraste y la incorporación del sistema de asientos ventilados para la primera fila, mientras que la segunda fila ofrece mejoras en el diseño ya que ahora el respaldo puede plegarse hasta quedar plano; estos son solo algunos de sus cambios para elevar la experiencia de todos los pasajeros.

La experiencia de comodidad también es para los pasajeros de la segunda y tercera fila de asientos, ya que Honda Odyssey 2021 cuenta con cortinillas de protección solar en los cristales, sistema de control de clima automático con filtración de aire independiente de triple zona para todos los pasajeros, portabebidas y entradas USB para cargar aparatos móviles en todas las filas. Honda Odyssey se complementa con el mejor sistema de entretenimiento con Blu-Ray y DVD integrados a la pantalla plegable de 10.2 pulgadas con interfaz HDMI, 2 audífonos inalámbricos, cámara de visión de pasajeros (Cabin Watch), cargador inalámbrico para teléfono móvil y sistema de audio con 11 bocinas en la cabina. No se deja de lado la aplicación CabinControl App que obtiene una actualización en su diseño haciéndola más moderna y de uso fácil.

En el tema de seguridad, Honda Odyssey no se queda atrás; la estructura ACE no sólo permite que su carrocería sea más segura para quienes viajan en ella, sino también para quienes no vayan a bordo. Entre las características de seguridad, cuenta con asistencia a la estabilidad del vehículo, asistencia de estacionamiento, 8 bolsas de aire, cierre de seguros automático sensible a la velocidad, monitor de asistencia de cambio de carril Honda Lanewatch, sistema de anclaje para silla de bebé (ISO FIX) en la segunda fila de asientos, y sistema electrónico de distribución de frenado.

Con este nuevo modelo, Honda reafirma su compromiso de brindar seguridad confort y diversión en todos sus vehículos. Honda Odyssey 2021 llega en única versión Touring, con un precio de $946,900, ya disponible en la red de distribuidores Honda de todo el país.

Acerca de Honda de México

Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato; y El Salto, Jalisco; en donde se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, de la marca Honda®, comercializados a través de una red de más de 120 distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord® sedán; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp

FUENTE Honda de México

