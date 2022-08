Honda y Dixon calientan el Music City

Scott Dixon logra disputar el campeonato y se alza con la victoria en el Gran Premio Big Machine Music City de Nashville

La arremetida final coloca a Alex Palou , campeón defensor, tercero en el podio

Dixon se convirtió en el segundo piloto más ganador de la IndyCar con 53 victorias

NASHVILLE, Tennessee, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pesar del choque al inicio de la carrera que dejó a su Honda de Chip Ganassi Racing sin una gran parte de su piso generador de carga aerodinámica y de las cuatro paradas adicionales en boxes para reparar el daño, Scott Dixon ganó el Gran Premio Big Machine Music City del domingo en el centro de Nashville y sube a la segunda posición en el Campeonato de Pilotos de la SERIE NTT INDYCAR, a solo seis puntos del líder Will Power, con tres carreras por delante.

La clave para la 53.a victoria de Dixon en la IndyCar fue la parada en boxes justo antes de la advertencia de curso completo de la vuelta 51, que le permitió ubicarse en el segundo puesto y luego tomar la delantera cuando Josef Newgarden hizo su última parada del día. Esta victoria también lleva a Dixon a la posesión exclusiva del segundo lugar en la historia del IndyCar, por delante de Mario Andretti y solo detrás del legendario A. J. Foyt con 67 triunfos.

Por tercer fin de semana de carreras consecutivo, el novato Christian Lundgaard de Rahal Letterman Lanigan parecía estar en la lucha por un lugar en el podio, hasta que un aluvión de advertencias y reinicios al final de la carrera lo hicieron caer al octavo lugar. En su lugar, Alex Palou, el campeón defensor de la serie, arremetió al final de la carrera, lo que le permitió pasar de la quinta a la tercera posición al final.

Involucrados en incidentes separados en las vueltas iniciales, los compañeros Alexander Rossi y Colton Herta de Andretti Autosport se abrieron camino desde el pelotón trasero, y a una vuelta de los líderes, para terminar cuarto y quinto, respectivamente.

Resultados de Honda en el Gran Premio Big Machine Music City

• 1.o Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda • 3.o Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda • 4.o Alexander Rossi Andretti Autosport Honda • 5.o Colton Herta Andretti Autosport Honda • 8.o Christian Lundgaard-N Rahal Letterman Lanigan Honda • 9.o Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Honda • 10.o Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Honda • 13.o Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda • 14.o Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda • 16.o Romain Grosjean Andretti Autosport Honda • 18.o Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Honda • 19.o David Malukas-N Dale Coyne Racing con HMD Honda • 21.o Takuma Sato Dale Coyne Racing con RWR Honda • 22.o Devlin DeFrancesco-N Andretti Autosport Honda • 23.o Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda N: Novato







Declaraciones

Scott Dixon (#9 de Chip Ganassi Racing Honda) ganador de la carrera, su segunda victoria en 2022 y su 53.a victoria en la IndyCar:"Fue una carrera brutal. Chocamos justo después del inicio, lo que nos rompió el volante y sacó el underwing del auto. Tuvimos que sacar bastante alerón delantero para intentar lograr un poco de equilibrio y la dirección estaba doblada. Solo tenemos palabras de reconocimiento para el equipo y para Honda. Nuestra estrategia era la correcta, pero todavía hicimos casi 50 vueltas con ese último juego de neumáticos. No tuvimos neumáticos en esa última parada (que le permitió salir de boxes en segundo lugar), así que sabía que algunos de esos autos (detrás de él en las vueltas de cierre) llegarían rápido. Pero es especial, muy especial, conseguir esta [53.a] victoria aquí en Nashville. Esto es genial".

Alex Palou (#10 de Chip Ganassi Racing Honda) terminó tercero: "NTT Data Honda estuvo increíble y el equipo hizo un trabajo espectacular con nuestras paradas y estrategias de boxes, así que estoy feliz, y felicitaciones a Scott [Dixon] por su victoria. Esto fue bueno para nuestro [esfuerzo en el] campeonato, pero necesitamos esforzarnos aún más. Nos acercamos hoy a los 33 puntos de ventaja del campeonato, pero aún queda un largo camino por recorrer. Hoy tengo suerte de que el choque que tuve con [Will] Power no haya causado más daños [que un alerón delantero rajado/doblado] y debo disculparme. No me di cuenta de que tenía problemas y estaba bajando tanto la velocidad (cuando chocamos). Pero, en general, tengo que estar muy contento con el resultado de hoy".

Wayne Gross (gerente de Soporte en la Pista de Honda Performance Development) acerca de la victoria de Honda en Nashville el día de hoy: "Fue otra carrera desenfrenada aquí en Nashville, lo que parece podría convertirse en la norma, con mucha deserción. Felicitaciones a Scott Dixon, que ahora ocupa el segundo lugar en la lista de ganadores del IndyCar y a toda la organización de Chip Ganassi Racing por todos sus esfuerzos. De muchas formas, esta carrera fue una repetición del año pasado y el ganador experimentó un problema importante al principio de la carrera, pero nunca se dio por vencido, haciendo varias paradas en boxes para reparar el auto en la medida de lo posible. Ahora Scott [Dixon] está en la categoría de los campeones, a solo seis puntos del liderato del campeonato. Fue una carrera similar para Colton [Herta] y Alexander [Rossi], en la que obtuvieron el cuarto y quinto lugar. Fue un gran día para Honda y para todos en HPD".

Datos rápidos

Al día de hoy, tanto los pilotos de Honda como el equipo Chip Ganassi Racing han ganado el Gran Premio Big Machine Music City en Nashville.

En la carrera inaugural del año pasado, los pilotos y equipos de Honda dominaron la hoja de resultados, ya que Marcus Ericsson se recuperó de un choque en la vuelta inicial y un breve "vuelo" para liderar el barrido de Honda de las siete primeras posiciones finales, y ocho de las 10 primeras. El ganador de hoy, Scott Dixon , terminó segundo y James Hincliffe tercero para completar el barrido de Honda.

se recuperó de un choque en la vuelta inicial y un breve "vuelo" para liderar el barrido de Honda de las siete primeras posiciones finales, y ocho de las 10 primeras. El ganador de hoy, , terminó segundo y James Hincliffe tercero para completar el barrido de Honda. Anteriormente, INDYCAR y la Indy Racing League llevaron a cabo ocho carreras en el óvalo de 1.33 millas del autódromo Nashville Super Speedway en Lebanon, Tennessee , entre 2001 y 2008. Los pilotos y equipos de Honda ganaron cinco de las seis carreras en las que el fabricante participó entre 2003 y 2008.

A continuación

Tras una serie de cinco carreras durante cuatro fines de semana consecutivos, la SERIE NTT INDYCAR ahora se toma un descanso de una semana antes de reanudar el 20-21 de agosto para la carrera en circuito oval final de la temporada 2022, el Bommarito Automotive Group 500 en el World Wide Technology Raceway, justo fuera del centro de St. Louis, Misuri.

