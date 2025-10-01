Honest augmente ses fonds propres à 100 millions de dollars

JAKARTA, Indonésie, 1er octobre 2025 /PRNewswire/ -- Honest, l'émetteur de cartes de crédit à la croissance la plus rapide d'Indonésie, a clôturé une levée de fonds de croissance sursouscrite, menée par Orico, portant les fonds propres de la société à 100 millions de dollars. Ce tour de table a vu le maintien du soutien de XYZ Venture Capital, SV Pacific Ventures et Village Global, ainsi que la participation d'autres investisseurs américains de premier plan, dont Gilgamesh Ventures. Honest a également obtenu 40 millions de dollars de financement par emprunt auprès de Mizuho Bank.

Peter Panas and Will Ongkowidjaja

Alors que moins de 3 % des Indonésiens possèdent une carte de crédit, Honest ouvre l'accès au crédit à des millions de consommateurs. L'entreprise utilisera ce nouveau capital pour étendre sa carte phare Honest Card aux cartes d'entreprise et aux cartes cobrandées, en s'inspirant de Nubank, Ramp et Imprint en Amérique, mais en les concevant pour l'Asie. Honest peut lancer des cartes cobrandées en quelques semaines et approuve plus de 90 % des demandeurs, alors que les banques indonésiennes traditionnelles mettent souvent des années à les lancer et en approuvent moins de 5 %.

Makoto Umemiya, président et directeur délégué d'Orico, a déclaré :

« Le marché indonésien des cartes de crédit présente un énorme potentiel, et Honest est bien placé pour mener cette croissance grâce à son approche innovante. Nous sommes ravis de soutenir l'entreprise en tant que partenaire stratégique à long terme, en l'aidant à devenir un champion du marché et à transformer les services financiers pour des millions d'Indonésiens. »

Orico est l'un des principaux émetteurs de cartes de crédit au Japon et la branche "crédit à la consommation" du groupe financier Mizuho, l'une des plus grandes banques au monde avec des milliards d'actifs.

Ross Fubini, associé gérant chez XYZ Venture Capital, a ajouté :

« Nous n'avons jamais rien vu de tel que Honest - c'est la première carte de crédit véritablement numérique de la région qui suscite l'enthousiasme des clients. Honest a résolu des problèmes que les banques traditionnelles ne pouvaient aborder, et vous pouvez voir la différence dans la façon dont les gens parlent du produit - ils adorent l'utiliser. »

XYZ Venture Capital est un fonds de la Silicon Valley valorisé à plus d'un milliard de dollars, fondé par M. Fubini, qui a été distingué dans la liste Midas de Forbes. M. Fubini rejoindra également le conseil d'administration de Honest, XYZ devenant le deuxième plus grand investisseur dans la société après Orico.

À propos de Honest

Lancé en 2023, Honest est l'émetteur de cartes de crédit à la croissance la plus rapide d'Indonésie. La société, qui ambitionne de s'introduire en bourse aux États-Unis avant 2030, a été fondée par Peter Panas, ancien vice-président des produits pour Apple Card chez Goldman Sachs, et Will Ongkowidjaja, cofondateur d'Alpha JWC, la principale société indonésienne de capital-risque.

Honest est la seule fintech en Indonésie à posséder une licence de cartes de crédit, suite à son acquisition de GE Finance Indonesia en 2022. Ses investisseurs comprennent des entreprises de premier plan de la Silicon Valley telles que XYZ, Village Global et Goodwater, ainsi que les leaders japonais des paiements Orico, Rakuten et GMO.1 Parmi les investisseurs providentiels notables, citons David Vélez, fondateur de Nubank.

