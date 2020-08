Hong Kong Aerospace and Technology Group en Intelli Global Corporation Ltd hebben een uitgebreide strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de commerciële "Golden Bauhinia"-satelliet

HONGKONG, 14 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Hong Kong Aerospace and Technology Group ("HKATG") en Intelli Global Corporation Ltd. ("IGC") hebben gezamenlijk bekendgemaakt dat zij een uitgebreide strategische samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan, gebaseerd op de respectieve technologische vermogens en het zakelijk netwerk voor de promotie van de commerciële "Golden Bauhinia"-satellietsystemen.

Op grond van deze overeenkomst heeft HKATG IGC geautoriseerd voor het doorverkopen en bundelen van haar smart city-solutions met de satellietgegevens uit de "Golden Bauhinia" over regioʹs zoals de Greater Bay Area van Guangdong, Hong Kong en Macau, andere steden in China en overzeese landen. Coöperatie op het vlak van de ruimtevaartindustrie-productieketen, satellietconstellatie-ontwerp en -planning, satellietproductie en internationale ruimtevaartsamenwerking maakt ook onderdeel uit de van de overeenkomst. Middels deze samenwerking kunnen beide partijen gebruikmaken van hun respectieve hulpmiddelen om zo gezamenlijk de ontwikkeling van de commerciële satellietsector en haar big data-toepassingen te bevorderen, om zo de verdere ontwikkeling van de Greater Bay Area in een smart city cluster aan te drijven. Tegelijkertijd zullen beide partijen gezamenlijk hun mondiale activiteiten uitbreiden.

Over Hong Kong Aerospace Technology Group

HKATG is gezamenlijk opgericht door elf bijzondere mondiale ruimtevaartwetenschappers en het eerste lid van de Internationale Ruimtevaartfederatie IAF in Hongkong. HKATG ontwerpt, lanceert en beheert de "Golden Bauhinia"-satellietconstellatie die stedelijke agglomeraties dekt en bijna realtime (minder dan 5 minuten) satellietgegevens levert onder alle weersomstandigheden en met een beeldresolutie van een halve meter.

www.hkatg.com

Over Intelli Global Corporation Limited

Intelli Global Corporation Limited (IGC) is gezamenlijk opgericht door Dhr. Allen Yeung - de voormalige Chief Information Officer van de regering van de HKSAR, Dhr. Antoni Vives - de voormalige locoburgemeester van de Spaanse stad Barcelona, en Dhr. Herbert Che - de voormalige Vicepresident van Alibaba, samen met enkele wereldwijd vermaarde smart city-experts als bedrijfsadviseurs. IGC wil stadsleiders over de hele wereld assisteren bij het realiseren van de grote mogelijkheden van smart city-ontwikkeling, met name op het vlak van topontwerp, big data-applicaties en digitale managementplatforms voor zustersteden. IGC heeft vestigingen en R&D-centra in Hongkong, op Hengqin-eiland in Zhuhai en in Beijing.

www.igcexpert.com

