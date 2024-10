HONGQI dévoile son véhicule ultra-luxueux GUOYA au Mondial de l'automobile de Paris 2024

CHANGCHUN, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au Mondial de l'automobile de Paris 2024, HONGQI a fait une apparition remarquée en dévoilant sa berline exécutive ultra-luxueuse, la GUOYA, qui a immédiatement attiré l'attention des visiteurs. Mettant en lumière son histoire faite de luxe, de savoir-faire et de technologie innovante, la GUOYA illustre non seulement les nouveaux modèles de HONGQI, mais aussi son attachement au luxe, au confort et à la sécurité.

Dans le cadre de sa prestigieuse sous-marque « Golden Sunflower », la GUOYA incarne la profonde compréhension du luxe et de l'innovation de HONGQI, créant une expérience sans précédent pour les clients haut de gamme. La berline GUOYA est dotée d'une multitude d'éléments intérieurs fabriqués à la main et d'options de personnalisation très complètes, mettant en valeur le luxe dans les moindres détails. Elle est équipée du groupe motopropulseur V6TD/V8TD + HEV le plus puissant de sa catégorie, de quatre roues motrices intelligentes et d'un groupe motopropulseur automatique à 8 vitesses, offrant des performances exaltantes et un contrôle de la conduite sans effort. En outre, la GUOYA est dotée de systèmes d'aide à la conduite intelligents et avancés qui garantissent un confort de conduite supérieur et des normes de sécurité élevées, introduisant ainsi une nouvelle expérience sur le marché européen de l'automobile de luxe.

Lors du Mondial de l'automobile de Paris 2024, la GUOYA, avec sa fusion de l'esthétique chinoise traditionnelle et de l'innovation de pointe, a attiré l'attention des médias dans toute l'Europe. Les médias ont fait l'éloge de la GUOYA et de la série « Golden Sunflower », les considérant comme l'incarnation parfaite de la vision de HONGQI en matière de luxe et d'innovation.

Fondée en 1958, HONGQI est la marque de voitures particulières la plus ancienne de Chine, créée à l'origine pour servir un groupe de clients privilégiés. Au fil des décennies, HONGQI a évolué, passant d'un public exclusif à une clientèle plus large. Ces dernières années, HONGQI s'est considérablement transformée, élargissant sa gamme de produits pour rendre le luxe accessible à un public mondial plus large tout en préservant l'essence du savoir-faire chinois traditionnel.

Depuis ses origines jusqu'à ses modèles modernes, l'attachement de HONGQI au luxe est resté inébranlable. HONGQI est résolue à fournir des produits et des services de qualité supérieure aux clients du monde entier, en répondant aux attentes des utilisateurs exigeants en matière de mobilité haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540564/HONGQI.jpg