HONGQI E-HS9 fera ses débuts au Goodwood Festival of Speed 2024

BEIJING, le 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le E-HS9, le SUV électrique haut de gamme de HONGQI, sera dévoilé au Goodwood Festival of Speed 2024 avec les EH7 et EHS7, mettant en avant la performance et le design exceptionnels du véhicule électrique de luxe chinois.

Dans la célèbre course de côte du Goodwood Festival of Speed, des voitures du monde entier, de tous types, tailles, puissances et époques, s'affronteront sur cette scène. Ce n'est pas seulement un spectacle de course, mais aussi une plateforme importante pour la préservation et la promotion de la culture du sport automobile. Le public pourra savourer les performances exaltantes de nombreuses voitures et pilotes tout en s'immergeant pleinement dans le frisson de la vitesse. Il est à noter que le E-HS9 participe également à la course de côte, rivalisant avec et surpassant les meilleures voitures de luxe du monde.

Le HONGQI E-HS9 a attiré une attention considérable sur le marché international depuis son lancement. En termes de design extérieur, il intègre des éléments de la culture chinoise avec une touche technologique moderne, exhalant un fort sentiment de luxe de l'intérieur à l'extérieur. De plus, il est propulsé par une batterie de puissance lithium-ion ternaire haute performance et un système de traction intégrale à deux moteurs, atteignant des performances ultimes basées sur la sécurité. En outre, il intègre des technologies avancées telles que la conduite intelligente, la recharge sans fil et l'interaction à sept écrans. Le E-HS9 est déjà entré en Norvège, au Danemark, en Islande et en Allemagne, et sera bientôt lancé en France.

Le partenariat avec le Goodwood Festival of Speed améliore non seulement la visibilité internationale de la marque HONGQI, mais montre aussi au monde la poursuite inébranlable de la qualité, de l'innovation et du service des marques chinoises. À l'avenir, HONGQI continuera de faire progresser la recherche et le développement en technologie des nouvelles énergies et l'innovation produit, offrant aux clients européens une expérience « meilleure conduite, meilleure vie » unique à la marque HONGQI.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454170/HONGQI_E_HS9_Will_Make_Its_Debut_at_2024_Goodwood_Festival_of_Speed.jpg