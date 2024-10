HONGQI et SCABAL s'unissent pour une collaboration de luxe sur mesure au Mondial de l'Automobile de Paris 2024

CHANGCHUN, Chine, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- HONGQI, la marque automobile du « nouveau luxe mondial », et SCABAL, un fabricant de tissus européen renommé dans le monde entier, ont officiellement lancé leur collaboration intersectorielle au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. Cet événement a marqué le début d'un partenariat fondé sur des valeurs communes de luxe, d'artisanat et de design innovant.

HONGQI

M. Liu Changqing, vice-président du Comité d'opération des marques de HONGQI, FAW, et M. Stefano Rivera, PDG du groupe SCABAL, ont assisté à la cérémonie d'inauguration et ont échangé des cadeaux. Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux marques de fournir des produits de haute qualité et d'atteindre l'excellence technique, soulignant ainsi la force de la marque HONGQI sur le marché international du luxe.

La collection de collaboration « HONGQI x SCABAL » présentait une gamme de produits exclusifs utilisant les tissus de qualité supérieure de SCABAL, alliant harmonieusement le luxe et l'artisanat. Les médias et les visiteurs du salon automobile ont fait l'éloge de l'excellence technologique de la marque HONGQI et de l'expérience luxueuse qu'elle offre. Cette collaboration interprofessionnelle a réuni avec succès deux marques prestigieuses issues de domaines différents, démontrant un partenariat innovant avec une collection diversifiée de produits.

À l'avenir, le partenariat entre HONGQI et SCABAL s'étendra aux magasins phares de SCABAL à Londres, Paris et Bruxelles, avec des vitrines spéciales sur le thème de la collection « HONGQI x SCABAL » pour attirer les clients européens exigeants. Cette collaboration marque une étape importante dans le domaine de la personnalisation de luxe. En continuant d'innover et d'être à la pointe de leurs secteurs respectifs, les deux marques visent à fournir des solutions haut de gamme plus personnalisées aux consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532652/HONGQI.jpg