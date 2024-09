HONGQI fournit les véhicules officiels du sommet de 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine

PÉKIN, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HONGQI, la nouvelle marque d'automobiles de luxe sur le marché mondial, a été officiellement sélectionnée comme fournisseur de véhicules pour le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui s'est déroulé à Pékin du 4 au 6 septembre. Ce sommet, qui vise à renforcer les liens diplomatiques, économiques et culturels entre la Chine et les nations africaines, s'inscrit dans le droit fil de l'engagement de HONGQI en faveur de la collaboration mondiale et du développement durable.

Lors de la cérémonie de signature et de remise des véhicules à Pékin, FAW HONGQI a annoncé avoir fourni un total de 650 véhicules pour le sommet, dont 460 berlines de luxe HONGQI H9, 100 polyvalents de luxe HONGQI HQ9 et 90 bus de luxe HONGQI GUOYUE. Parmi ces véhicules, 60 ont servi d'escorte principale, tandis que les 590 autres ont assuré le transport luxueux et confortable des dignitaires. Réputés pour leur technologie de pointe, leurs dispositifs de sécurité avancés et leur confort exceptionnel, ces modèles phares ont offert une expérience inégalée à tous les participants.

Ce n'était pas la première fois que HONGQI se voyait confier une responsabilité aussi prestigieuse. En 2018, la marque a fourni avec succès 270 véhicules HONGQI H7 pour le FOCAC, offrant un excellent service. Six ans plus tard, HONGQI a de nouveau ouvert la voie, mettant en évidence les progrès de l'industrie automobile chinoise et sa capacité à répondre aux normes internationales les plus rigoureuses.

La flotte fournie par HONGQI était équipée de systèmes de sécurité de premier plan, notamment d'une structure de carrosserie en cage 9H4M à haute résistance, de pneus à roulage à plat et d'un système de détection double intégrant des caméras et un radar à ondes millimétriques pour une sécurité et une précision accrues. Ces véhicules étaient également équipés de systèmes d'aide à la conduite sophistiqués, ce qui a permis à tous les participants au forum de bénéficier d'une expérience complète de sécurité cinq étoiles.

Le HONGQI H9 propose des sièges en cuir fabriqués à la main et une fonction de relaxation « zéro gravité » pour les passagers arrière, tandis que le HONGQI HQ9 propose des sièges inclinables avec un angle de 173 degrés et une fonction de réunion d'affaires par simple pression d'une touche. Le HONGQI GUOYUE rehausse encore le niveau de luxe avec plus de 40 technologies de réduction du bruit, pour une expérience de voyage sereine et confortable.

La participation de HONGQI au sommet FOCAC 2024 souligne son engagement à fournir un service de classe mondiale tout en soutenant la diplomatie mondiale et le développement durable. Ce partenariat a non seulement renforcé la position de la marque en tant que leader sur le marché de l'automobile de luxe, mais a également démontré sa volonté de promouvoir la coopération internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505757/HONGQI___vehicles.jpg