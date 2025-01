HONGQI présente ses véhicules électriques phares au salon de l'automobile de Bruxelles 2025

BRUXELLES, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- HONGQI, la référence de l'industrie automobile de luxe en Chine, dévoile fièrement sa gamme phare de véhicules électriques au Brussels Motor Show 2025, qui se tient du 10 au 19 janvier au Brussels Expo. L'événement rassemble les principales marques automobiles du monde entier et offre une plateforme pour présenter les technologies de pointe et l'innovation durable. Les modèles E-HS9, EH7 et EHS7 de HONGQI occupent le devant de la scène, soulignant l'excellence de la marque en matière de conception, de performance et de technologie d'avant-garde.

L'E-HS9, un SUV électrique smart de grande taille, incarne l'espace et le raffinement. Son système de traction intégrale à double moteur et sa batterie haute performance offrent une puissance et une stabilité exceptionnelles. L'habitacle, conçu avec des matériaux haut de gamme, assure à la fois confort et élégance, ce qui en fait un choix idéal pour les cadres et les familles.

L'EH7 est conçu pour répondre aux attentes des clients exigeants dans le domaine des berlines électriques de taille moyenne supérieure. Avec une autonomie WLTP de 655 km, il excelle dans le confort des longues distances. Son puissant groupe motopropulseur, qui développe une puissance de 455 kW et un couple de 756 Nm, permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, offrant ainsi une expérience de conduite exaltante tout en restant efficace. Pour ceux qui apprécient tout autant les hautes performances que la grande autonomie, l'EH7 est un choix irrésistible.

L'EHS7 est un SUV électrique haut de gamme de taille moyenne qui offre des performances de conduite puissantes et une maniabilité en douceur. Son système de freinage avancé permet d'obtenir une distance d'arrêt de 36 mètres seulement à partir de 100 km/h, ce qui garantit un contrôle précis et une grande sécurité. Seul véhicule de sa catégorie équipé de roues arrière directrices, l'EHS7 offre une agilité et une maniabilité exceptionnelles. Doté d'une batterie étanche IPX8, il garantit des performances stables dans divers environnements. Avec des capacités de charge ultra-rapides et une maniabilité exceptionnelle, l'EHS7 est le choix idéal pour les conducteurs qui privilégient l'aspect pratique et une dynamique de conduite supérieure.

En 2024, HONGQI a captivé le public avec des apparitions au Festival de vitesse de Goodwood, au salon Automechanika Frankfurt et au Salon de l'automobile de Paris. Chaque événement a mis en lumière les caractéristiques uniques des E-HS9, EH7 et EHS7, démontrant l'engagement global de HONGQI en faveur de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques de luxe.

Le stand de HONGQI au salon de l'automobile de Bruxelles 2025 offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir de près les modèles phares E-HS9, EH7 et EHS7. Les participants pourront explorer ces modèles de première main et découvrir l'engagement de HONGQI en matière de design de luxe, d'innovation dans le domaine des nouvelles énergies et de technologie de pointe. L'exposition met en lumière les efforts continus de HONGQI pour faire progresser la mobilité électrique et améliorer les expériences de conduite à l'échelle mondiale.

