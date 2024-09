HONGQI remporte le prix du meilleur cas de coopération internationale en matière de protection environnementale lors de la première conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises, qui s'est tenue à Francfort en 2024.

FRANCFORT, Allemagne, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 septembre 2024, HONGQI a reçu le prix du meilleur cas de coopération internationale en matière de protection environnementale lors de la première conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises, qui s'est tenue au Congress Center Messe de Francfort en 2024.

L'ESG fait référence à un ensemble de critères utilisés pour évaluer l'engagement d'une entreprise en faveur de pratiques durables et éthiques en matière de protection de l'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance d'entreprise. Lors de la conférence sur les meilleures pratiques ESG, la marque HONGQI a présenté ses contributions exceptionnelles en faveur de la conservation de l'énergie, de la réduction des émissions et de la protection de l'environnement, ce qui lui a valu la reconnaissance unanime des juges nationaux et internationaux.

Depuis janvier 2023, HONGQI a défini une feuille de route complète, globale et systémique pour la transition vers les véhicules à énergie nouvelle. Pour la respecter, HONGQI investit toutes ses technologies et capacités de production futures dans les véhicules à énergie nouvelle. Cette évolution permet de réduire les émissions de carbone et de promouvoir les technologies vertes. HONGQI se concentre également sur des plateformes à faible émission de carbone et à haut rendement énergétique, telles que la plateforme électrique HONGQI TianGong, le système intelligent HONGQI JiuZhang et la plateforme hybride HONGQI HongHu, qui visent à réduire la consommation d'énergie tout en améliorant les performances des véhicules.

HONGQI adopte une fabrication économe en énergie et promeut l'utilisation d'énergie propre. À l'échelle internationale, HONGQI a élargi son offre de NEV en Europe, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement durable par le biais de ventes responsables et de la défense de l'environnement. HONGQI se concentre également sur le recyclage et la gestion des ressources afin de réduire l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.

Le prix a été remis lors du salon Automechanika Frankfurt 2024, et les nouveaux modèles phares énergétiques EH7 et EHS7 ont été dévoilés. Parallèlement, alors que HONGQI se prépare pour le Mondial de l'Automobile de Paris 2024, les deux véhicules à énergie nouvelle seront disponibles en prévente dans le monde entier. Les médias et les consommateurs accordant une attention croissante au développement durable, cette reconnaissance renforce la position de HONGQI en tant que pionnier de l'innovation verte. Le lancement des modèles EH7 et EHS7 souligne non seulement l'engagement de la marque à réduire l'empreinte carbone, mais reflète également sa mission plus large de contribuer à une industrie automobile durable.

L'expansion de HONGQI sur le marché européen grâce à des stratégies respectueuses de l'environnement continuera à jouer un rôle essentiel dans la croissance mondiale de la marque. En associant une technologie NEV de pointe à des pratiques respectueuses de l'environnement, HONGQI établit une nouvelle norme en matière de mobilité verte, ouvrant la voie à un avenir plus durable.

