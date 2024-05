HONGQI stellt auf der Auto China 2024 die neueste Produktmatrix vor

BEIJING, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die renommierte Marke HONGQI nahm am 25. April an der großen internationalen Automobilausstellung 2024 in Peking teil, die im Beijing International Exhibition Center (Shunyi Pavilion) stattfand. Liu Yigong, Präsident der China FAW Group Co., Ltd. beehrte die Pressekonferenz mit seiner Anwesenheit und hielt eine Rede, in der er die Entwicklung und die innovativen Fortschritte der Marke seit der Umstrukturierung ihrer Markenarchitektur hervorhob. Die Ausstellung umfasste 22 Modelle, darunter auch die neuesten Modelle wie die HONGQI H9, EHS7 und EH7. Die umfassende Präsentation der Marke Golden Sunflower von HONGQI zog die Aufmerksamkeit der Medien und des Publikums auf sich.

Die HONGQI „Golden Sunflower" versteht das Streben der chinesischen Elite nach Luxusreisen der Spitzenklasse in der neuen Ära sehr gut. Außerdem stellte die Marke ihr neues Produkt, die ultraluxuriöse Limousine „GUOYA", in großem Stil vor. Darüber hinaus präsentierte die Marke auch neue Konzeptfahrzeuge, die mit zukunftsweisender Technologie und erstklassiger Verarbeitung die Vorstellungen der Kunden von einer Super-Luxusmarke voll erfüllen.

Die aktuelle HONGQI H9, HONGQIs neue Flaggschiff-Limousine, wurde in sechs Bereichen umfassend aufgewertet: Exterieur, Interieur, Systeme, Antriebsstrang, Sicherheit und Komfort. Mit zwei Styling-Optionen verschmilzt er chinesische Kultur mit östlicher Ästhetik. Ausgestattet mit einem 6-Zylinder 3.0T-Turbomotor und einem leistungsstarken 8-Gang-Automatikgetriebe, verfügt er über einen neuen intelligenten Allradantrieb und eine Beschleunigung von Null auf Hundert in 6,3 Sekunden sowie ein personalisiertes AI-System für ein optimales Fahrerlebnis.

HONGQI hat das Modell EHS7 auf den Markt gebracht, das sich an Familien richtet. Der EHS7 ist ein mittelgroßer bis großer SUV, der die neueste Designphilosophie von HONGQI verkörpert und mit der rein elektrischen Plattform „HME" und der intelligenten Plattform „HIS" ausgestattet ist. Mit 22 hochpräzisen Sensoren sorgt es für eine Echtzeitüberwachung der Umgebung und damit für mehr Sicherheit. Das intelligente System, das auf der „HIS"-Plattform basiert, bietet ein nahtloses Fahrerlebnis. Der auf der „HME"-Plattform aufgebaute EHS7 zeichnet sich durch hervorragende Beschleunigungs-, Brems- und Fahreigenschaften sowie ein modernes Außendesign aus.

Auf der Messe wurde das neue vollelektrische Modell EH7 vorgestellt, die erste elektrische Limousine mit der Plattformarchitektur von HONGQI FME. Der EH7 besticht durch sein frisches Familiendesign mit dem unverwechselbaren „lächelnden Gesicht" auf der Vorderseite, das leicht zu erkennen ist. Er ist mit dem von HONGQI selbst entwickelten Hochgeschwindigkeits-Elektromotor und einem 455 kW starken Antriebssystem ausgestattet, das für eine beeindruckende Beschleunigung sorgt. Er kann in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Durch effizientes Aufladen kann er in nur 5 Minuten 215 km Reichweite erzielen.

Auf der Messe präsentierte HONGQI nicht nur eine leistungsstarke Produktpalette, sondern kündigte auch seine Unterstützung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an und schenkte jedem chinesischen Athleten, der eine Goldmedaille gewann, ein Fahrzeug von HONGQI. Darüber hinaus wird HONGQI seine strategische Partnerschaft mit der allgemeinen Sportverwaltungsbehörde Chinas weiter ausbauen und E-HS9-Fahrzeuge für das TEAM CHINA bereitstellen. Mit einem offeneren Ansatz und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen für die Automobilindustrie erobert die Marke HONGQI die Welt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2401152/Image.jpg