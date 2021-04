Honor annonce ses dernières initiatives en matière d'environnement

« Chez HONOR, nous nous attachons à adopter une approche durable de nos activités commerciales, en recherchant un équilibre harmonieux entre le développement technologique et la protection de l'environnement », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd. « Nous nous efforçons de créer des produits fiables et innovants pour nos clients en tenant compte des initiatives écologiques, tout en faisant un effort conscient pour atteindre la durabilité pour notre planète. »

Des emballages de produits conçus dans le respect de l'environnement

HONOR s'engage à utiliser de l'encre de soja écologique pour remplacer l'encre traditionnelle à base de pétrole non renouvelable dans la production de tous les emballages de produits et manuels d'utilisation. Comme HONOR imprime les manuels et les emballages des produits avec de l'encre de soja, les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de 68 tonnes, soit l'équivalent du volume de dioxyde de carbone pouvant être absorbé par 3 778 arbres en une seule année.

Suppression des substances toxiques des appareils HONOR

HONOR a pour mission de créer des technologies innovantes et reste conscient de son impact sur l'environnement tout en atteignant ses objectifs. L'entreprise a franchi une étape supplémentaire en interdisant l'utilisation de six substances potentiellement dangereuses qui n'ont pas encore été réglementées. HONOR dépense chaque année des centaines de millions de yuans dans ce processus afin de minimiser son impact potentiel sur l'environnement. Cette mesure a été mise en œuvre dans tous les téléphones mobiles, tablettes et produits portables HONOR, ce qui a permis d'éliminer environ 2 896 tonnes de substances potentiellement dangereuses.

Respect des normes environnementales les plus strictes

HONOR s'efforce de réduire l'impact de son processus de fabrication et de ses opérations commerciales sur l'environnement en réalisant une gestion du cycle de vie depuis la sélection des matières premières jusqu'à l'élimination des déchets. Tous les smartphones et tablettes HONOR ont reçu le grade A du China Quality Certification Center (CQC) (« Centre de certification de la qualité de Chine »). Au total, 54 produits sur l'ensemble du portefeuille de HONOR ont obtenu cette accréditation.

Recyclage et réutilisation des appareils électroniques

Un système avancé de réutilisation et de recyclage peut réduire considérablement le coût de production tout en préservant la consommation inutile de ressources naturelles. HONOR gère actuellement un programme de recyclage et de réutilisation avancé et professionnel. Depuis 2017, HONOR a recyclé plus de 1 650 tonnes de déchets électroniques provenant de ses canaux de distribution.

HONOR s'efforce d'offrir une expérience client de premier ordre grâce à sa stratégie axée sur l'innovation, la qualité et le service. La société a pour objectif de permettre à tous de vivre une vie intelligente, tout en minimisant au maximum l'impact sur l'environnement. Grâce à sa recherche permanente de la durabilité, HONOR s'efforce d'atteindre l'équilibre parfait entre le développement technologique et la protection de l'environnement, contribuant ainsi à la préservation de la planète.



