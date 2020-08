HONOR Back to School 2020 bietet enorme Rabatte auf PCs, Smartphones und Wearables

HONOR ermöglicht ein intelligenteres und produktiveres Arbeits- und Lernerlebnis mit attraktiven Sonderangeboten für eine Vielzahl von Trendprodukten und exklusiven Angeboten für Schüler und Studenten

SHENZHEN, China, 18. August 2020 /PRNewswire/ -- Während sich die Schüler und Studenten auf die Rückkehr in ein neues Unterrichtsjahr vorbereiten, verkündete HONOR seine Aktion „HONOR Back to School 2020", die vom 18. August bis 6. September 2020 auf hihonor.com zu sehen ist. Als wichtiger Teil seiner „Smart Live"-Strategie in allen Lebensbereichen zielt hihonor.com darauf ab, ein Einkaufserlebnis aus einer Hand aufzubauen. Dazu bietet das Unternehmen eine breite Palette von HONOR-Produkten mit hervorragender logistischer Unterstützung, Kundendienst und exklusiven VIP-Vorteilen an.

Die Werbeaktion ist jetzt verfügbar auf HIHONOR Großbritannien, HIHONOR Frankreich, HIHONOR Deutschland, HIHONOR Italien sowie HIHONOR Spanien und bietet Kunden in Westeuropa unvergleichliche Rabatte plus exklusive Vorteile.

Sonderangebote und Bundles für HONOR-Fans

Die Aktion „HONOR Back to School 2020" startet mit fantastischen Rabatten und einmaligen Angeboten für viele der Spitzenprodukte von HONOR – von Smartphones und Laptops bis hin zu Wearables. Angebote und Rabatte können von Land zu Land variieren, wie dieser kurze Überblick zeigt:

HONOR Back to School 2020 GB – Gutschein im Wert von bis zu £ 50

Kunden können ein HONOR MagicBook 14 (ursprünglich für £ 549,99) jetzt für £ 499,99 kaufen, zusammen mit kostenlosem Zubehör, einschließlich einer HONOR Bluetooth-Maus (im Wert von £ 29,99) und einem HONOR Router 3 (im Wert von £ 79,99). Kunden, die das trendige HONOR 9A (ursprünglich für £ 149,99) kaufen, erhalten einen Rabatt von £ 20 sowie ein HONOR Band 5 (im Wert von £ 29,99) kostenlos dazu.

HONOR Back to School 2020 Frankreich – bis zu € 110 Ermäßigung

Kunden erhalten beim Kauf eines HONOR MagicBook 14 (ursprünglicher Preis € 599,90) einen Rabatt von € 70 und ein kostenloses Bundle bestehend aus HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern (im Wert von € 69,90) und einem HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90). Darüber hinaus erhalten Kunden beim Kauf des HONOR 9X PRO ein kostenloses HONOR Band 5 (im Wert von € 34,90).

HONOR Back to School 2020 Deutschland – Gutschein im Wert von bis zu € 70

Kunden erhalten beim Kauf eines HONOR MagicBook 14 (ursprünglicher Preis € 599,90 €) einen Rabatt von € 70, zusammen mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90). Zusätzlich erhalten Kunden beim Kauf eines HONOR 9A einen Rabatt von € 20 sowie einen kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90).

HONOR Back to School 2020 Italien – Geschenk im Wert von bis zu € 129,90

Hier wird ein stark ermäßigtes Bundle bestehend aus einem HONOR MagicBook 14 und einem HONOR 9A für € 599,90 angeboten. Kunden, die nur ein HONOR 9A kaufen, erhalten einen Rabatt von € 20, zusammen mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90).

HONOR Back to School 2020 Spanien – Geschenk im Wert von bis zu € 149,90

Kunden erhalten beim Kauf eines HONOR MagicBook 14 (ursprünglicher Preis € 599,90) einen Rabatt von € 40, eine kostenlose HONOR Bluetooth-Maus (im Wert von € 29,99) und einen kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90). Beim Kauf eines HONOR 9A erhalten Kunden einen Rabatt von € 20, zusammen mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von € 79,90).

Sonderangebot exklusiv für Studenten

HONOR hat exklusive Gutscheine nur für Studenten auf UNiDAYS vorbereitet, dem weltweit führenden Studentenunterstützungsnetzwerk mit Zugang zu Millionen von Hochschul- und Universitätsstudenten auf der ganzen Welt. Hier einige der Sonderangebote:

Bis zu € 100 Rabatt auf das HONOR MagicBook 14, HONOR MagicBook 15 und HONOR 9X Pro.

Bis zu € 40 Rabatt auf das HONOR 9A.

Für Studenten in Italien ist University Box die zusätzliche offizielle Plattform von HONOR, wo sie ihren exklusiven Gutschein abrufen können.

Spezielles Geschenkpaket von AppGallery freigeschaltet

Alle HONOR-Kunden können sich das Geschenkpaket[1] vom Huawei Appstore sichern, das unter anderem Folgendes beinhaltet:

Cloud: für HMS-Produkte einen kostenlosen 15 GB Huawei Cloud-Speicherplatz für die ersten 12 Monate.

Musik: einen Monat kostenlose Mitgliedschaft für alle Produkte.

Video: für HMS-Produkte drei Filmgutscheine gratis.

Spiele: Lords Mobiles In-Game-Gutscheine im Wert von € 100 für HMS-Handys.

Ab dem 20. August tritt die HONOR Store App mit einem verbesserten Design der Benutzeroberfläche an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hihonor.com mit einem Überblick über die exklusiven Angebote und Vorteile.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend, entstanden aus dem Wachstum des mobilen Internets und geprägt von bahnbrechender Technologie durch den unerschütterlichen Fokus des Unternehmens auf Investitionen in die Forschung und Entwicklung. Indem es alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära nutzt, möchte HONOR durch die Entwicklung eines smarten lebendigen Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur eine intelligente neue Welt für die Jugend erschaffen. Das Besondere an HONOR ist, dass es Spaß an Innovation vermittelt, einen von technischem Chic geprägten Lebensstil einführt und eine vielfältige und offene Online-Community für seine begeisterte, wachsende Fangemeinde anbietet.

Weitere Informationen finden Sie online auf der HONOR-Website unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns auf:

https://club.hihonor.com/global/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/HONORglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

[1] Kunden können sich die Mitgliedschaft in der App nach Aktivierung des Geräts sichern.

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR