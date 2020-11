HONOR Black Friday 2020 : Le moment idéal pour acheter des montres, des PC et bien plus encore

À partir du 27 novembre, HIHONOR Royaume-Uni a préparé les offres spéciales suivantes : La montre HONOR Watch GS Pro sera à 199,9 £ avec un rabais de 50 £. Les HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) et le HONOR MagicBook 15 seront tous deux proposés au prix de 669,99 £ et seront accompagnés d'écouteurs Bluetooth HONOR Sport et d'un coupon de 70 £ (valeur totale de 139,9 £).

HONOR Black Friday 2020 en France – Jusqu'à 120 € de réduction

Le HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) et le HONOR MagicBook 15 seront tous deux proposés au prix de 649,9 € avec respectivement 100 € et 50 € de réduction. Montre HONOR Watch GS Pro sera au prix de 199,9 euros avec une réduction de 50 euros.

HONOR Black Friday 2020 en Allemagne – Jusqu'à 60 % de réduction

La montre HONOR Watch GS Pro est à 199,9 € avec une réduction de 50 €. Le HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go)est livré avec des écouteurs Bluetooth HONOR Sport et un bon de réduction de 50 € (valeur totale de 129,9 €) et est vendu au prix de 699,9 €.

HONOR Black Friday 2020 en Italie – Jusqu'à 200 € de réduction

La montre HONOR Watch ES est maintenant à 89,9 € après une baisse de 10 €. La HONOR Watch GS Pro est à 199,9 € avec une réduction de 50 €. Le routeur HONOR Router 3 est à 49,9 € avec 30 € de réduction.

HONOR Black Friday 2020 en Espagne – Jusqu'à 55 % de réduction

La HONOR Watch GS pro est maintenant à 199,9 € avec une réduction de 50 €. Le HONOR MagicBook Pro est proposé à 749,9 € avec deux cadeaux à choisir parmi cinq options, dont un routeur HONOR Router 3 et des écouteurs Bluetooth HONOR Sport (valeur totale de 149,8 €). Le HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) est maintenant à 649,9 € avec un routeur HONOR Router 3 gratuit (valeur de 79,9 €) après avoir utilisé un bon de 50 €. La HONOR Watch GS Pro est maintenant à 149,9 € après une baisse de prix de 50 €. Et le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) sera à 619,9 € après une réduction de 130 €.

Participez à la fête des blogueurs et des joueurs expérimentés

HONOR met à jour de nombreuses offres avec des réductions supplémentaires alors que les soldes du Black Friday battent déjà leur plein. Et pour mieux présenter la technologie de pointe de nos produits à la mode pour votre liste de cadeaux, HONOR a invité des blogueurs et des joueurs du monde entier à découvrir et à explorer les différentes possibilités des ordinateurs portables. Il serait intéressant de se pencher sur les impressions des influenceurs et de profiter des offres spéciales après s'être abonné aux magasins HIHONOR grâce aux liens qu'ils partagent. En outre, les personnes influentes ne pourront offrir que des coupons de réduction de 50 % lors des tirages au sort effectués pendant leur séjour.

L'annonce des HONOR TALENTS Global Design Awards 2020

Depuis que HONOR a lancé les prix HONOR TALENTS Design Awards sur le thème « Unclutter Your Imagination » (Libérez votre imagination), un grand nombre de concepts remarquables ont été reçus de personnes talentueuses. Plus de 120 œuvres d'art ont été réalisées par des étudiants de la grande école de mode POLIMODA, et 4 d'entre elles sont mises en avant. Nous sommes maintenant heureux d'annoncer les concepts gagnants définissant la nouvelle ère de l'esthétique des appareils et les gagnants le 12 novembre. Leurs travaux sont révélés publiquement sur HONOR Community. De plus, certains des concepts gagnants seront sélectionnés dans la boutique en ligne HONOR Watch ES Face Store pour que davantage d'utilisateurs puissent les voir et les utiliser.

