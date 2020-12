HONOR Christmas Gift 2020 offre aux gens des produits à la mode avec jusqu'à 50 % de réduction

Noël HONOR 2020 France – Jusqu'à 110 € de réduction

La montre HONOR MagicWatch 2 (42 mm, Sakura Gold) est au prix de 139,9 € après une réduction de 80 €. La montre HONOR Watch ES est livré avec les écouteurs Bluetooth HONOR Sport (valeur de 69,9 €) est à 99,9 €. Et la montre HONOR Watch GS Pro est disponible à 199,9 € en trois couleurs.

Noël HONOR 2020 Allemagne – Jusqu'à 110 € de réduction

La montre HONOR MagicWatch 2 (42 mm, Sakura Gold) est maintenant à 159,9 € après une réduction de 40 € ou est proposé avec les écouteurs Bluetooth HONOR Sport (valeur de 69,9 €) à 169,9 €. La montre HONOR Watch ES est livré avec des écouteurs Bluetooth HONOR Sport gratuits (valeur de 69,9 €) à 99,9 € ou au prix de 89,9 € après une réduction de 10 €. La montre HONOR Watch GS Pro est maintenant à 179,9 € avec une réduction de 70 €.

Noël HONOR 2020 Italie – Jusqu'à 220 € de réduction

La montre HONOR MagicWatch 2 (46 mm, noir anthracite) est maintenant à 139,9 € après une réduction de 30 €. La montre HONOR Watch ES est maintenant à 79,9 € après une réduction de 20 €. La montre HONOR Watch GS Pro est maintenant à 199,9 € après une réduction de 50 €. Le smartphone HONOR 9X est maintenant à 179,9 € après une réduction de 120 €.

Noël HONOR 2020 Espagne –jusqu'à 60 % de réduction La montre HONOR MagicWatch 2 (46 mm, noir anthracite) est maintenant à 139,9 € après une réduction de 40 €. La montre HONOR Watch ES est maintenant à 89,9 € après avoir réclamé un bon de réduction de 10 € ou à 99,9 € avec les écouteurs Bluetooth HONOR Sport (valeur de 69,9 €). La montre HONOR Watch GS Pro est au prix de 199,9 € après une réduction de 50 €. L'ordinateur HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 3500U/8 GB+256 GB) est à 579,9 € avec les écouteurs Bluetooth HONOR Sport gratuits. L'ordinateur HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 4500U/8 GB+512 GB) est de 749,9 euros avec le HONOR Sport PRO gratuit (valeur de 79,9 euros).

Nous remercions tout particulièrement les plus de 3 millions de nouveaux fans de HONOR qui ont exprimé leur soutien et leur affection à HONOR cette année, et pour ceux qui souhaitent participer également, la société offre continuellement jusqu'à 110 € de bons de réduction et de cadeaux aux nouveaux abonnés de hihonor.com . De plus, pour montrer leur grande gratitude envers les merveilleuses contributions de tous les fans cette année, HONOR organise un Fan Fest HONOR avec une série d'interactions amusantes et de récompenses entre le 1er et le 16 décembre sur la Communauté HIHONOR .

