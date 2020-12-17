Honor дает молодым новаторам возможность осуществлять свои мечты и чествует победителя Red Bull Basement 2020

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HONOR

Dec 17, 2020, 14:05 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В сентябре текущего года HONOR — один из ведущих технологических брендов для молодежи всего мира — объединил усилия с Red Bull Basement 2020, подготовив площадку для встречи команд молодых новаторов со всего мира и побудив их к реализации технических решений и разработке приложений с целью стимулирования позитивных социальных перемен.

Team HandicApp

Из 3865 студенческих команд из разных стран, представивших заявки на участие, были отобраны 38 финалистов для дальнейшего развития своих идей, создания своих приложений и воплощения в жизнь своих творческих идей. HONOR, являющийся официальным партнером по предоставлению услуг мобильной связи и персональных компьютеров, обеспечил участвующие команды услугами профессионального обучения, а также полноценным комплектом для разработчиков приложений, включающим в себя первоклассные ноутбуки серии HONOR MagicBook и смартфоны серии HONOR X с целью оснащения молодых творцов перемен всеми средствами и технологиями, необходимыми им для реализации своих идей.

После нескольких недель напряженной и самоотверженной работы 38 команд-финалистов из университетов со всего мира изложили свои свежие идеи на всемирном семинаре Red Bull Basement, проходившем в минувшее воскресенье 13 декабря в полностью виртуальном режиме. После презентации и голосования было объявлено имя победителя — им стала команда LAVA AQUA X из Лондонского Университета Брунеля, представившая оригинальное решение, обеспечивающее сбор душевой воды и ее повторное использование для стирки одежды. Кроме того, на этом первом в истории виртуальном мероприятии, посвященном позитивным изменениям, молодыми новаторами со всего мира были представлены различные концепции, от мер по борьбе с изменением климата до образовательных средств.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

При поддержке мобильных устройств и портативных компьютеров HONOR соревнующиеся команды могли воплощать свои идеи в жизнь, используя мощные портативные модели серии MagicBook с их великолепным дисплеем FullView, а смартфон серии HONOR X позволял участникам команд оставаться на связи благодаря непревзойденному времени работы от аккумулятора и эксплуатационной надежности, давая студентам возможности для тестирования и доработки своих идей в любое время и в любом месте несмотря на трудности, связанные с преимущественно удаленной работой.

Для поддержания миссии HONOR, заключающейся в расширении возможностей молодых новаторов по созданию лучшего будущего за счет прорывных технологий, группа опытных специалистов HONOR не только помогала командам-участницам в решении их конкретных технологических вопросов, но и предоставляла экспертные советы и рекомендации по эффективному продвижению на рынок и монетизации их приложений.

Финалисты этого года установили реально высокую планку, представив целый ряд революционных концепций разработки приложений, а также продуктов и конструкций, охваченных духом «технологий с благими намерениями» и ориентированных на решение реальных проблем, способствующее позитивным социальным переменам.

LAVA AQUA X — идея-победитель, реализованная британскими студентами Парамвиром Бачу (Paramveer Bhachu) и Джоанной Пауэр (Joanna Power) из Лондонского Университета Брунеля, направлена на решение экологической проблемы дефицита чистой воды. Команда изобрела стиральную машину, которая собирает воду с пола практически любого душа, после чего фильтрует и повторно использует ее для стирки одежды. В части, касающейся приложений, KARTA — приложение, разработанное Анастасией Смирновой и Кириллом Тропиным из московского Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) при РАНХиГС — предназначено для содействия студентам в общении между собой и облегчения их передвижений по обширной территории своего университетского городка. Для улучшения качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями Яник Эрхардт (Janik Ehrhardt) и Тобиас Мориц (Tobias Moritz) из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана разработали приложение под названием HANDICAPP, позволяющее работать на планшете или других устройствах, управляя ими с помощью таких простых движений, как поворот головы, кивание или закрытие глаз.

Чтобы узнать подробнее об идеях, вдохновивших создателей этих приложений, а также ознакомиться с некоторыми другими фантастическими идеями, возникающими у студентов по всему миру, посетите @honorglobal и @redbull.

Информация о бренде HONOR 

HONOR — один из ведущих технологических брендов для молодежи всего мира, появившийся в период развития мобильного Интернета и сформировавшийся благодаря инновационным технологиям в результате твердой нацеленности компании на инвестиции в научные исследования и передовые разработки. Эффективно используя все возможности, открывающиеся в эпоху 5G и искусственного интеллекта, HONOR стремится к созданию нового интеллектуального мира для молодежи, формируя экосистему рациональной жизни и вдохновляющую молодежную культуру. Компания HONOR будет и далее выгодно отличаться от остальных, вызывая позитивные эмоции от результатов своей новаторской деятельности, внедряя изысканный образ жизни за счет новейших технологий и предлагая возможности активного участия в жизни открытого и разностороннего интернет-сообщества для своих страстных поклонников, численность которых неуклонно растет.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу: www.hihonor.com или следите за нашими новостями в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/honorglobal/ 
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https://www.instagram.com/honorglobal/ 
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1388096/Team_HandicApp.jpg  

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www.hihonor.com

SOURCE HONOR

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