Marka Honor umożliwia młodym innowatorom realizowanie swoich marzeń i ogłasza zwycięzcę konkursu Red Bull Basement 2020

Spośród 3865 międzynarodowych zespołów studenckich, które zgłosiły swoje prace, wybrano 38 finalistów, którzy będą mogli dalej rozwijać swoje pomysły, budować swoje aplikacje i wdrożyć w życie swoje kreatywne koncepcje. Jako oficjalny partner w zakresie usług mobilnych i komputerowych, HONOR zapewnia uczestniczącym zespołom profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz kompleksowe zestawy do tworzenia aplikacji, składające się z nagradzanych laptopów serii HONOR MagicBook oraz smartfonów z serii HONOR X. Dzięki temu młodzi twórcy mają do dyspozycji komplet narzędzi i technologii do praktycznej realizacji swoich pomysłów.