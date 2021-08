HONOR lance les HONOR Earbuds 2 Lite avec une durée de vie de la batterie et un son améliorés

« Que vous écoutiez votre musique préférée pendant une séance d'entraînement, que vous vous connectiez à une conférence téléphonique professionnelle ou que vous rattrapiez la dernière série télévisée, les HONOR Earbuds 2 Lite sont les écouteurs parfaits pour chaque scénario, offrant d'excellentes performances et une expérience audio immersive », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR. « Offrant des améliorations en termes de qualité sonore et d'autonomie, le dernier ajout à notre gamme de wearables démontre notre engagement à fournir des produits et services innovants aux consommateurs du monde entier. »

Divertissement toute la journée avec une batterie ultra longue durée et des capacités de chargement rapide

Alimentés par une batterie de 55 mAh, les HONOR Earbuds 2 Lite offrent des performances et une efficacité de pointe en matière de batterie, offrant jusqu'à 10 heures de musique continue sur une seule charge[1], et jusqu'à un total de 32 heures de lecture de musique ou 20 heures d'appels vocaux avec l'étui de charge[2], garantissant aux utilisateurs de ne pas avoir à s'inquiéter de manquer leur chanson préférée ou d'être déconnectés pendant une réunion importante.

Dotés de la fonction de charge rapide, les HONOR Earbuds 2 Lite peuvent être alimentés à 40 %[3] en seulement dix minutes, offrant quatre heures[4] de lecture musicale ininterrompue, ce qui est parfait pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à leur disposition.

Technologie d'annulation active du bruit pour une expérience sonore sans distraction

Qu'il s'agisse de se rendre au travail ou de s'asseoir dans un café, les HONOR Earbuds 2 Lite sont équipés de la technologie d'annulation active du bruit entièrement développée pour réduire les bruits de fond indésirables. De plus, le design intra-auriculaire des HONOR Earbuds 2 Lite forme un joint étanche pour fournir une isolation passive du bruit qui bloque physiquement tout autre bruit ambiant, permettant aux utilisateurs de profiter d'un son clair et ininterrompu dans un confort total.

Les HONOR Earbuds 2 Lite permettent aux utilisateurs de passer des appels bidirectionnels de haute qualité, même en marchant ou en courant par grand vent. Équipés de deux microphones en silicium MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), les HONOR Earbuds 2 Lite combinent la technologie traditionnelle de réduction du bruit des ondes et un réseau neuronal profond (DNN), ainsi que la technologie Dual Anti-Wind pour extraire le son de l'appelant et optimiser l'expérience d'appel vocal. L'accessoire parfait pour des appels audio et vidéo ininterrompus et d'une grande clarté, vos collègues ou amis pourront entendre chaque mot.

Mode de sensibilisation et qualité sonore supérieure pour un son amélioré

Équipé du mode de sensibilisation, les utilisateurs peuvent entendre ce qui se passe autour d'eux sans retirer leurs oreillettes. Activé en touchant la tige de l'écouteur pendant quelques secondes, les utilisateurs peuvent se mettre à l'écoute de leur environnement de temps en temps et rester en sécurité tout au long de la journée.

Dotés de haut-parleurs dynamiques haute fidélité de 10 mm avec des diaphragmes composites en polymère sensible, les HONOR Earbuds 2 Lite sont soigneusement réglés pour offrir aux utilisateurs un son authentique et équilibré, un son détaillé et des basses riches et profondes, parfaits pour les mélomanes et les amateurs de jeux qui recherchent un son parfait et un son stéréo exceptionnel.

Conception confortable pour une expérience d'écoute de qualité supérieure

Soucieux d'offrir aux utilisateurs l'ajustement le plus confortable, HONOR a étudié des milliers d'oreilles et créé des myriades de modèles d'échantillons, ce qui a permis d'obtenir un design ergonomique confortable. Les HONOR Earbuds 2 Lite sont livrés avec trois tailles[5] d'embouts flexibles en silicone pour une expérience d'écoute personnalisable.

Connexion améliorée du signal pour une expérience de jeu ininterrompue et véritablement immersive

Idéal pour les joueurs, les HONOR Earbuds 2 Lite passent automatiquement en mode faible latence lorsque les utilisateurs jouent à des jeux[6], synchronisant l'audio et la vidéo et garantissant une expérience sans décalage. La prolifération de la technologie sans fil signifie que beaucoup d'entre nous vivent dans des zones où les interférences de signal sont moyennes ou faibles. Équipés du Bluetooth 5.2 et des optimisations HONOR, les HONOR Earbuds 2 Lite ne se déconnecteront pas de vos smartphones HONOR en raison d'interférences moyennes à faibles, garantissant une expérience sans interruption. [7]

Prix et disponibilité

Disponible en Glacier White et Midnight Black, les HONOR Earbuds 2 Lite seront disponibles à la vente au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Finlande à partir du 7 août au prix abordable de 69,9 euros.[8]

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site

https://www.hihonor.com/global/products/accessories/honor-earbuds2-lite/

À propos d'HONOR

Créé en 2013, HONOR est un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs intelligents. Nous nous sommes engagés à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à permettre une vie intelligente dans tous les scénarios et sur tous les canaux, pour tout le monde. Avec une orientation stratégique sur l'innovation, la qualité et le service, HONOR se consacre au développement d'une technologie qui permet aux gens du monde entier d'aller au-delà grâce à ses capacités de R&D et à sa technologie d'avant-garde, ainsi qu'à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous grâce à son portefeuille de produits innovants.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Avec annulation active du bruit désactivée [2] Toutes les données sont basées sur les résultats du laboratoire HONOR. Le temps d'utilisation réel peut varier en fonction du volume, des conditions d'utilisation, des facteurs environnementaux, etc. [3] Les données sont basées sur les résultats des tests du laboratoire HONOR. [4] La batterie de l'étui de chargement doit être suffisante, les oreillettes se rechargent rapidement à température ambiante et les oreillettes sont utilisées pour écouter de la musique au format AAC avec un niveau de volume de 50 %. [5] Disponible en grande, moyenne et petite taille. La taille moyenne est préinstallée sur les écouteurs. [6] Le téléphone doit être équipé de Magic UI 4.0 ou d'une version ultérieure [7] Données du laboratoire interne HONOR [8] La disponibilité varie selon les pays





Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1588168/HONOR_Earbuds_2_Lite_deliver_excellent_performance_impressive_audio_experience.jpg

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR