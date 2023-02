HONOR lanza la primera tecnología de bisagra superligera sin engranajes del sector en su smartphone insignia plegable, el HONOR Magic Vs

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El HONOR Magic Vs es el primer smartphone insignia plegable que la marca lanza a nivel global. El innovador teléfono es la viva imagen de la tecnología plegable de vanguardia, tiene un gran enfoque en el diseño, así como en la ingeniería de la bisagra, con lo cual resuelve múltiples problemas que anteriormente se asociaban con los smartphones plegables.

HONOR Magic Vs: no hay paso de luz gracias a la bisagra HONOR Magic Vs: la luz pasa claramente

Entre otras partes de un dispositivo plegable, la bisagra desempeña el papel más importante, ya que determina lo bien que se cierra y abre la pantalla, el espacio entre las pantallas cuando el dispositivo está cerrado, la durabilidad de éste, así como la experiencia de usuario que ofrece.

Comprometido con la innovación de productos orientados al consumidor, HONOR ha invertido fuertemente en su área de investigación y desarrollo (I+D). De este modo, ha innovado la tecnología de bisagra de gota de agua, comúnmente utilizada en los smartphones plegables del mercado, en una bisagra muy ligera sin engranaje con tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza, lo cual debuta en el HONOR Magic Vs. Con ello, la marca busca convertirse en un referente en la industria. Aquí los tres puntos más importantes a considerar sobre la bisagra de un dispositivo plegable.

Revolucionando la tecnología de bisagras en los plegables

HONOR ha revolucionado la tecnología de bisagras plegables con un factor de forma mejorado, gracias a su dedicación a la investigación y el desarrollo.

Tradicionalmente, los engranajes se utilizan para permitir la rotación de la pantalla, pero hacen que el dispositivo sea más pesado y grueso. Fabricada con la primera tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza de la industria, la bisagra superligera sin engranajes del HONOR Magic Vs reduce drásticamente el número de componentes de la estructura de soporte utilizados en la bisagra de 92 a 4[1], ofreciendo una bisagra ligera y garantizando una rotación adecuada al mismo tiempo.

La bisagra del HONOR Magic Vs se pliega con elegancia presentando un diseño sin huecos, solucionando otro punto débil que otros smartphones plegables de la competencia aún no han resuelto. Al no mostrar aberturas cuando el dispositivo está plegado, el diseño sin huecos no solo le da un aspecto premium al smartphone, sino que también lo hace más delgado. Aquí una prueba contundente de ello:

HONOR ha aprovechado al máximo el espacio extra que ofrece la bisagra más pequeña y ha equipado el HONOR Magic Vs con baterías de 5,000 mAh[2], la mayor capacidad jamás vista en un smartphone plegable.

2. Ligereza

Desarrollar una bisagra ligera y delgada es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los fabricantes de smartphones plegables, pero también es un área crítica en la que se centran los fabricantes.

Otro punto problemático asociado a los smartphones plegables es su peso. Una de las razones por las que el HONOR Magic Vs es tan ligero se debe a la experta ingeniería de la bisagra, que está hecha de un material polimérico especial de grado aeroespacial que es un 62%[3] más ligero que los metales comúnmente utilizados. Este material ultraligero, que se utiliza habitualmente para tuberías submarinas y naves espaciales, es un testimonio del compromiso de HONOR con la calidad.

Para reducir aún más el peso del dispositivo, la bisagra utiliza muchos menos componentes que su predecesora, con solo 4 frente a los 92 del HONOR Magic V, el cual se lanzó hace poco más de un año únicamente en China Con este importante avance, HONOR elimina 88 componentes del complejo diseño de bisagra tradicional que utilizan otros smartphones plegables, lo que hace que el HONOR Magic Vs sea excepcionalmente delgado y ligero.

Añadiendo otra capa de innovación en el diseño para reducir el peso del dispositivo, HONOR utiliza una aleación de magnesio de tierras raras para el marco de la pantalla. Este material es un 34% más ligero que la aleación de aluminio que utilizan la mayoría de los plegables en el mercado hoy, lo que hace que el HONOR Magic Vs tenga un peso ideal. El smartphone plegable de HONOR mide solo 12.9 mm[4] de grosor cuando está plegado y pesa únicamente 267g[5].

3. Mayor durabilidad

La durabilidad ha sido uno de los principales problemas para las pantallas plegables durante mucho tiempo, ya que son difíciles de mantener. Los fabricantes de smartphones han invertido cada vez más en I+D para mejorar la durabilidad de sus dispositivos plegables, pero los problemas de durabilidad como una bisagra vulnerable, burbujas, raspaduras en la pantalla, longevidad, etc. siguen persistiendo.

A pesar de ser extremadamente ligero, el HONOR Magic Vs destaca por su durabilidad. Tras probar la bisagra con materiales que van desde metales como el aluminio, el acero y el titanio, hasta no metales, incluidas fibras de carbono y plásticos, HONOR decidió utilizar material polimérico de calidad aeroespacial para garantizar la funcionalidad y resistencia de la bisagra.

Sin embargo, con un punto de fusión elevado, el material polimérico de grado aeroespacial tiene algunos requisitos de procesamiento elevados. Para solucionar este problema, HONOR rediseñó el molde y utilizó equipos mejorados, como el sistema de canal caliente y el sistema de refrigeración. La marca también duplicó los procesos de postratamiento para garantizar la suavidad del material.

Finalmente, el HONOR Magic Vs ha superado la prueba de TÜV Rheinland en la que demostró su capacidad para soportar más de 400,000 pliegues, lo que equivale a más de diez años de uso con 100 pliegues al día. Gracias a su excepcional durabilidad, el HONOR Magic Vs es una opción convincente para los usuarios de todo el mundo que buscan un dispositivo plegable, fiable y potente.

[1]Datos de los laboratorios HONOR comparados con el HONOR Magic V.

[2]Capacidad típica. La capacidad nominal es de 4900mAh.

[3]Datos de los laboratorios HONOR comparados con el HONOR Magic V.

[4]El tamaño del producto puede variar según su configuración, proceso de fabricación y métodos de medición. Los detalles de las especificaciones solo son de referencia.

[5]Datos de los laboratorios HONOR. La versión más ligera pesa 261g y tiene una parte trasera de cuero vegano. El peso total incluye la batería. El peso real puede variar debido a las configuraciones del producto, los procesos de fabricación y los métodos de medición.

