HONOR Magic5 Lite на рынке ЕС, занимая 1-е место в рейтинге DXOMARK Battery Global

HONOR Magic5 Lite выходит на рынки ЕС и занимает первое место в рейтинге DXOMARK Battery Global

Имея аккумулятор большой емкости в 5100mAh в компактном дизайне, HONOR Magic5 обеспечивает целых три дня работы от аккумулятора

БАРСЕЛОНА, Испания, 21 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Глобальный технологический бренд HONOR объявил о выпуске в ЕС модели HONOR Magic5 Lite – универсального устройства HONOR Magic Series по доступной цене, имеющего лучший в своем классе OLED-дисплей 120 Hz с мощными возможностями 5 G и отличной производительностью. HONOR Magic5 Lite также занял первое место в глобальном рейтинге аккумуляторов DXOMARK с оценкой 152, что делает его смартфоном с самым высоким показателем аккумулятора из протестированных на сегодняшний день.

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«HONOR Magic5 Lite занял первое место в рейтинге аккумуляторов, продемонстрировав отличные показатели автономности, зарядки и эффективности», – сказано в обзоре DXOMARK. «Его автономность была одной из лучших, которые мы когда-либо тестировали: более 3 дней при умеренном использовании. Автономия при интенсивном использовании также впечатлила – почти 2 полных дня, что является одним из лучших показателей, которые мы видели».

DXOMARK тестировал HONOR Magic5 Lite в различных ситуациях использования. Испытания показали, что HONOR Magic5 Lite хорошо оптимизирован, обладает превосходной эффективностью, а его скорость разрядки была очень низкой практически во всех случаях использования. Тест также демонстрирует превосходную автономность модели HONOR Magic5 Lite, особенно в том, что касается стриминга и игр, что подчеркивает ее высокую производительность в обычном повседневном использовании.

HONOR Magic5 Lite оснащен сверхбольшим аккумулятором 5100mAh, поддерживающим до 24 часов стриминга YouTube, 19 часов просмотра TikTok или 11 часов игры без подзарядки. Всего после 30 минут зарядки модель HONOR Magic5 Lite обеспечивает 12,5 часов стриминга, избавляя пользователей от беспокойства по поводу низкого уровня заряда аккумулятора.

Кроме того, HONOR Magic5 Lite успешно справился с тестом зарядки от DXOMARK. Быстрая 5-минутная зарядка за счет высокоскоростной сверхзарядки 40 W HONOR SuperCharge обеспечивает в среднем 6 часов автономии. Показатели зарядки HONOR Magic5 Lite вошли в число лучших в данном сегменте зарядных устройств 40 W.

Цены и наличие

HONOR Magic5 Lite в настоящее время доступен в Великобритании с ценой от £329.99 и на отдельных европейских рынках с ценой от €369.

HONOR Magic5 Lite можно приобрести онлайн на сайтах hihonor.com и Amazon, а также офлайн в Fanc Darty, Unieuro и MediaMarkt. Carriers Orange, Telefonica, T-Mobile, SFR и др. также начинают продажу HONOR Magic5 Lite в одно и то же время.

Более подробная информация представлена в интернет-магазине HONOR по адресу: www.hihonor.com.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.com или обращайтесь по электронной почте [email protected]

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Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2006553/image.jpg

SOURCE HONOR