Le HONOR Magic5 Lite est lancé sur les marchés européens et décroche la première place du classement mondial des batteries de DXOMARK

Doté d'une grande batterie de 5100mAh dans un design compact, le HONOR Magic5 Lite offre une incroyable autonomie de 3 jours

BARCELONE, Espagne, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé le lancement dans l'UE du HONOR Magic5 Lite, un smartphone polyvalent de la série HONOR Magic à un prix abordable, offrant un écran OLED 120 Hz, des capacités 5G puissantes et des performances solides. Le HONOR Magic5 Lite a également décroché la première place du classement mondial des batteries de DXOMARK avec un score de 152, ce qui en fait le smartphone le mieux noté à ce jour.

« Le HONOR Magic5 Lite a atteint le sommet de notre classement des batteries, avec de solides résultats en matière d'autonomie, de recharge et d'efficacité » indique DXOMARK dans son évaluation. « Son autonomie était l'une des meilleures que nous ayons évaluées jusqu'à présent, avec plus de 3 jours en utilisation modérée. L'autonomie en utilisation intensive était également impressionnante avec près de 2 jours complets, et parmi les meilleures que nous ayons vues. »

DXOMARK a évalué le HONOR Magic5 Lite dans de nombreux cas d'utilisation. Les tests ont prouvé que le HONOR Magic5 Lite est bien optimisé, a une excellente efficacité, et ses courants de décharge étaient très faibles dans presque tous les cas d'utilisation. Le test montre également une excellente autonomie du HONOR Magic5 Lite, notamment en ce qui concerne le streaming vidéo et les jeux, mettant en évidence ses performances puissantes dans une utilisation quotidienne classique.

Le HONOR Magic5 Lite est doté d'une batterie ultra-large de 5100mAh capable d'offrir jusqu'à 24 heures de streaming sur YouTube, 19 heures de navigation sur TikTok ou 11 heures de jeu pour une seule recharge. Avec seulement 30 minutes de recharge, le HONOR Magic5 Lite offre 12,5 heures de streaming vidéo, évitant aux utilisateurs de se soucier de la faiblesse de la batterie.

Le HONOR Magic5 Lite a également obtenu de bons résultats lors du test de recharge de DXOMARK. Une recharge rapide de 5 minutes avec le HONOR SuperCharge 40 W à haute vitesse a permis d'obtenir une bonne autonomie de 6 heures en moyenne. Le score de recharge du HONOR Magic5 Lite était parmi les plus élevés de ce segment avec un chargeur de 40W.

Prix et disponibilité

Le HONOR Magic5 Lite est désormais disponible au Royaume-Uni à partir de 329,99 livres sterling, et sur certains marchés européens à partir de 369 euros.

Le HONOR Magic5 Lite est disponible à l'achat en ligne sur hihonor.com et Amazon, et également hors ligne chez Fanc Darty, Unieuro et MediaMarkt. Les opérateurs Orange, Telefonica, T-Mobile, SFR et d'autres lancent également le HONOR Magic5 Lite au même moment.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. Il se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec une concentration inébranlable sur la R&D, il s'engage à développer une technologie qui permet aux personnes du monde entier d'aller au-delà, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

