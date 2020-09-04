HONOR представил новые защищенные смарт-часы и высокопроизводительный ноутбук на IFA 2020

HONOR Watch GS Pro - защищенные смарт-часы, помогающие городским любителям приключений повышать собственные возможности и исследовать внешний мир. Гаджет оснащен потрясающим аккумулятором, одного заряда которого хватает на 25 дней работы. По этому показателю у новых часов очень мало конкурентов на рынке. Смарт-часы созданы для работы в сложных условиях и соответствуют стандарту 14 MIL-STD-810G. Благодаря встроенной высокоточной системой геопозицонирования на базе данных от двух спутников, HONOR Watch GS Pro предоставляют функции обратного маршрута и оповещения об отклонении от заданного курса, помогая пользователям исследовать неизведанные пределы без опасений. Кроме того, HONOR Watch GS Pro поддерживает более 100 спортивных режимов, включая скалолазание, хайкинг, бег на лыжах, занятия на беговой дорожке, бег на открытом воздухе и произвольные тренировки. Гаджет также оснащен интуитивно понятными функциями контроля жизненно важных показателей.

HONOR Watch GS Pro будет доступен для предзаказа на HONOR Watch GS Pro UK , HONOR Watch GS Pro France , HONOR Watch GS Pro Germany , HONOR Watch GS Pro Italy и HONOR Watch GS Pro Spain с 7 сентября по рекомендованной розничной цене 249,9 евро. На выбор пользователей будут предложены три цветовых варианта - Charcoal Black, Marl White и Camo Blue.

HONOR Watch ES: Ваш персональный виртуальный тренер

Смарт-часы HONOR Watch ES ориентированы на любителей фитнеса, следящих за последними веяниями моды и стремящимися вести более здоровый образ жизни. Гаджет со стильным дисплеем AMOLED 1,64'', 95 спортивными режимами, 12 анимированными курсами тренировок по продуманным сценариям, - например, сжигание жира, упражнения для мышц живота и т.д., - а также потрясающим функционалом для здоровья и фитнеса помогает пользователям контролировать свое физическое и психическое состояние, характеризуясь весьма стильным дизайном без премиального ценника.

HONOR Watch ES будут доступны для предзаказа на HONOR Watch ES UK , HONOR Watch ES France , HONOR Watch ES Germany , HONOR Watch ES Italy и HONOR Watch ES Spain с 7 сентября по рекомендованной розничной цене в 99,9 евро. На выбор пользователей будут представлены несколько цветовых вариантов - Meteorite Black, Coral Pink и Icelandic White.

HONOR MagicBook Pro: мощный инструмент для креативных людей

Ноутбук HONOR MagicBook Pro с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 помогает творческим специалистам повышать свою продуктивность и креативность. Оснащенный сверхсовременным 6-ядерным 12-потоковым процессором AMD Ryzen 5 4600H со встроенным графическим адаптером Radeon™, HONOR MagicBook Pro с легкостью справляется даже с самыми сложными задачами. Сверхскоростной SSD-накопитель PCIe NVMe 512 Гб и двухканальное ОЗУ DDR4 16 Гб гарантируют буквально молниеносное считывание и передачу данных. [1]Новинка может похвалиться потрясающим экраном FullView 16,1'' со 100% цветовым охватом sRGB, что делает ноутбук идеальным вариантом для просмотра фото, видео, сайтов в Интернете, а также для профессиональных приложений, требующих повышенной точности цветопередачи и стабильной яркости изображения. Компактный и легкий гаджет с размерами 369 мм х 234 мм х 16,9 мм станет отличным компаньоном для выполнения повседневных рабочих задач, просмотра видео и увлекательного досуга "на ходу".

Бренд HONOR также анонсировал сотрудничество с компанией Red Bull в качестве официального партнера-провайдера мобильных и ПК-сервисов в рамках Red Bull Basement 2020. Ноутбуки HONOR MagicBook Pro помогают современным студентам раскрывать собственный новаторский потенциал и вносить свой вклад в создание светлого будущего.

HONOR MagicBook Pro (16+512 Гб) с процессором AMD Ryzen 5 4600H можно будет приобрести на HONOR MagicBook Pro Germany с 7 сентября и на HONOR MagicBook Pro UK , HONOR MagicBook Pro France с 8 сентября по рекомендованной розничной цене 899,9 евро.

Созданные для выполнения повседневных задач на работе и дома модели HONOR MagicBook 14 и 15 с процессорами AMD Ryzen 5 4500U характеризуются высокой производительностью вычислений, а также эффективным минималистичным дизайном и дисплеем FullView в тонком и легком корпусе. Новейшие пополнения в линейке HONOR MagicBook воплощают неизменное стремление бренда предоставлять мировой аудитории продукты высочайшего качества.

HONOR MagicBook 14 (8+512 Гб) на базе AMD Ryzen 5 4500U можно будет приобрести на HONOR MagicBook 14 UK , HONOR MagicBook 14 France и HONOR MagicBook 14 Germany с 21 сентября по рекомендуемой розничной цене 749,9 евро.

HONOR MagicBook 15 (8+512 Гб) на базе AMD Ryzen 5 4500U можно будет приобрести на HONOR MagicBook 15 UK , HONOR MagicBook 15 France и HONOR MagicBook 15 Germany в начале октября по рекомендуемой розничной цене 699,9 евро.

Бренд HONOR также представил HONOR Pad 6 и три продукта категории HONOR Choice, включая ударный массажер EVO, электрическую зубную щетку usmile Sonic P1001 и аккумуляторный пылесос с антибактериальной функцией. Все эти новинки бытовой смарт-техники ориентированы на современную молодежь. HONOR Pad 6 с дисплеем 10,1" Full HD и симметричными высокоамплитудными динамиками 1620 обещает своим пользователям настоящий эффект погружения при работе с аудио- и видеоматериалами. Корпус толщиной всего 7,55 мм и весом 460 г в сочетании с расширенными возможностями сетевого взаимодействия по Wi-Fi и LTE станет идеальным повседневным компаньоном для путешествий, деловых поездок и досуга в комфорте собственного дома.

Новинки в ассортименте HONOR были отмечены премией 2020 IFA Product Technology Innovation Award (IFA-PTIA). Этой престижной награды, вручаемой International Data Group (IDG) совместно с AHK (German Industry & Commerce Ltd.) при поддержке IFA, CE China и CE Summit, удостаиваются высококлассные инновационные продукты, способствующие прогрессу отрасли потребительской электроники. HONOR Watch GS Pro и HONOR MagicBook Pro получили премии "золото" в категориях "Инновационные носимые устройства для активного отдыха" и "Высокопроизводительный инновационный ноутбук" соответственно.

"Бренд HONOR неизменно стремится создавать непревзойденные продукты по привлекательной цене, и нас всегда несказанно радует положительный отклик на наши новинки со стороны игроков отрасли и целевой аудитории. Так, эксперты Tech Advisor включили HONOR Router 3 в число лучших бюджетных роутеров, а рост объемов поставок ПК HONOR за период с первого по второй квартал 2020 года составил целых 287,9%", - прокомментировал президент HONOR Global Джордж Чжао (George Zhao).

[1] Характеристики накопителей и ОЗУ могут варьироваться в зависимости от региона

О бренде HONOR

HONOR - ведущий бренд, созданный для удовлетворения потребностей поколения, рожденного в эпоху мобильного Интернета. В его основу положены инновационные технологии, ставшие результатом непрерывного процесса НИОКР. Используя все возможности эпохи 5G и ИИ, бренд HONOR стремится создавать интеллектуальную новую среду существования для молодежи, разрабатывая экосистему смарт-жизни и поощряя развитие молодежной культуры. HONOR и дальше будет стремиться выделяться на фоне своих конкурентов, раскрывая увлекательный потенциал инноваций, знакомя пользователей с жизнью в стиле "смарт-техно" и формируя разностороннее открытое сообщество для своей растущей пользовательской базы.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1249076/HONOR_IFA_2020_Product.jpg

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SOURCE HONOR