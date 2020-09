Marka HONOR wzbogaca swój wieloscenariuszowy ekosystem smart life o nowy smartwatch outdoorowy i laptop o wysokich parametrach podczas IFA 2020

HONOR Watch GS Pro to wytrzymały smartwatch, dzięki któremu miłośnicy miejskich przygód będą mogli poprawić swoje osiągi i eksplorować nieznane dotąd przestrzenie. Urządzenie posiada baterię o robiącej wrażenie wytrzymałości 25 dni, co sytuuje je wśród najwytrzymalszych smartwatchów obecnie dostępnych na rynku gadżetów ubieralnych. Jego konstrukcja spełnia wymagania normy 14 MIL-STD-810G i powstała z myślą o pracy w trudnych warunkach. HONOR Watch GS Pro wyposażony jest we wbudowany dualny system nawigacji satelitarnej i posiada funkcję zapamiętywania przebytej trasy, a także sygnalizowania zejścia z zaplanowanej trasy, dzięki czemu miejscy poszukiwacze nie muszą mieć obaw o to, że się zagubią. Dodatkowo smartwatch obsługuje ponad 100 trybów aktywności fizycznej, w tym wspinaczkę górską, wędrówki piesze, jazdę na nartach, bieganie wewnątrz i na zewnątrz oraz mieszane formy treningu. Wbudowano w nim również intuicyjne funkcje monitorowania dyspozycji zdrowotnej użytkownika.

Zamówienia przedpremierowe na HONOR Watch GS Pro można składać przez HONOR Watch GS Pro w Wielkiej Brytanii, HONOR Watch GS we Francji, HONOR Watch GS Pro w Niemczech, HONOR Watch GS Pro we Włoszech i HONOR Watch GS Pro w Hiszpanii od 7 września po cenie katalogowej 249,9 euro. Urządzenie będzie dostępne w kolorach węglowym, margielowym i niebieskim moro.

HONOR Watch ES: osobisty wirtualny coach – zawsze przy tobie

Zegarek HONOR Watch ES stworzono dla entuzjastów mody na fitness, którzy mają aspiracje, by żyć zdrowiej. Urządzenie posiada 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED, 95 trybów aktywności fizycznej, 12 animowanych kursów ćwiczeń ze specjalnymi scenariuszami dla osób, np. spalanie tłuszczu lub trening ABS, a także szereg niesamowitych możliwości śledzenia dyspozycji zdrowotnej i kondycji fizycznej. Tym samym HONOR Watch ES ułatwia użytkownikom pracę nad kondycją fizyczną i psychiczną przy zachowaniu modnego wizerunku, a wszystko to za niewygórowaną cenę.

Zamówienia przedpremierowe na HONOR Watch ES można składać przez HONOR Watch GS Pro w Wielkiej Brytanii, HONOR Watch GS Pro we Francji, HONOR Watch GS Pro w Niemczech, HONOR Watch GS Pro we Włoszech i HONOR Watch GS Pro w Hiszpanii od 7 września po cenie katalogowej 99,9 euro. Urządzenie będzie dostępne w kolorach węglowym, margielowym i niebieskim moro.

Laptop HONOR MagicBook Pro: poznaj moc wyzwalania kreatywności

Dzięki laptopowi HONOR MagicBook Pro z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 specjaliści z branży kreatywnej mogą zwiększyć zarówno swoją produktywność, jak i kreatywność. Komputer wyposażony jest w najnowocześniejszy procesor AMD Ryzen 5 4600H ze zintegrowaną kartą graficzną Radeon™ Graphics oraz 6 rdzeniami i 12 wątkami, co sprawia, że działa płynnie nawet podczas wykonywania złożonych zadań. Z kolei utral-szybki dysk PCIe NVMe SSD o pojemności 512 GB i 16-gigabajtowa pamięć ram DDR4 pracująca w trybie dual channel zapewniają zawrotną prędkość odczytu i przesyłania danych.[1] Co więcej, laptop dysponuje zachwycającym 16,1-calowym ekranem FullView z pełną paletą barw sRGB, dzięki czemu doskonale nadaje się do oglądania zdjęć i filmów oraz przeglądania stron internetowych, jak również do korzystania ze specjalistycznych aplikacji o większych wymaganiach w zakresie precyzyjnej obróbki graficznej. Wymiary konstrukcji 369 mm x 234 mm x 16,9 mm sprawiają, że urządzenie jest lekkie i kompaktowe, doskonale sprawdzając się we współczesnych realiach pracy elastycznej, zapewniając zarówno rozrywkę w postaci gier czy filmów, jak i możliwość pracy mobilnej.

Marka HONOR ogłosiła również nawiązanie współpracy z firmą Red Bull w charakterze oficjalnego partnera Red Bull Basement 2020 w zakresie urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych. Laptop HONOR MagicBook Pro ma wspierać studentów uczelni wyższych w tworzeniu innowacji i wywieraniu pozytywnego wpływu na przyszłość świata.

Laptop HONOR MagicBook Pro (16+512GB) z procesorem AMD Ryzen 5 4600H będzie można kupić na HONOR MagicBook Pro w Niemczech od 7 września, HONOR MagicBook Pro w Wielkiej Brytanii, HONOR MagicBook Pro we Francji od 8 września po cenie katalogowej 899,9 euro.

Odświeżona wersja HONOR MagicBook 14 i 15 zaprojektowana została do codziennego użytkowania zarówno w celach zawodowych, jak i rozrywkowych, zapewniając sprawniejszą pracę dzięki procesorom Ryzen 5 4500U, z minimalistyczną konstrukcją i ekranem FullView, a wszystko to w kompaktowej i lekkiej obudowie. Najświeższe dodatki do serii laptopów HONOR MagicBook odzwierciedlają ciągłe dążenie marki do osiągania jak najwyższych poziomów jakości i wykonania produktów z myślą o użytkownikach na całym świecie.

Laptop HONOR MagicBook 14 (8+512GB) z procesorem AMD Ryzen 5 4500U będzie można kupić na HONOR MagicBook 14 w Wielkiej Brytanii, HONOR MagicBook 14 we Francji oraz HONOR MagicBook 14 w Niemczech od 21 września po cenie katalogowej 749,9 euro.

Laptop HONOR MagicBook 15 (8+512GB) z procesorem AMD Ryzen 5 4500U będzie można kupić na HONOR MagicBook 15 w Wielkiej Brytanii, HONOR MagicBook 15 we Francji oraz HONOR MagicBook 15 w Niemczech od 21 września po cenie katalogowej 749,9 euro.

Ponadto marka HONOR wprowadziła do sprzedaży tablet HONOR Pad 6 i trzy produkty z serii HONOR Choice, w tym pistolet do masażu oklepującego Percussion Massage Gun EVO, elektryczną szczoteczkę do zębów Sonic Electric P1001 z główką marki usmile, a także antybakteryjny odkurzacz bezprzewodowy, które tworzą kompleksową ofertę produktów smart life dla młodzieży na całym świecie. HONOR Pad 6, wyposażony w wyświetlacz Full HD o wielkości 10,1" oraz parę symetrycznych głośników 1620 o wysokiej amplitudzie, zapewnia użytkownikom prawdziwie pochłaniające doświadczenia audiowizualne. HONOR Pad 6, który waży zaledwie 460 g, ma smukłą obudowę i grubość zaledwie 7,55 mm, wyposażony w ulepszoną łączność za pośrednictwem Wi-Fi i LTE, jest idealnym codziennym towarzyszem podróży, dojazdów do pracy lub szkoły albo odpoczynku domowego.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu HONOR zyskało uznanie w postaci nagrody za innowacje technologiczne w produktach IFA 2020 (IFA-PTIA). Odznaczenie IFA-PTIA, wspólnie prezentowane przez International Data Group (IDG) i AHK (German Industry & Commerce Ltd.), przy wsparciu IFA, CE China i szczytu CE Summit, nagradza wybitne produkty o pionierskim znaczeniu dla rozwoju branży elektroniki użytkowej. HONOR Watch GS Pro i HONOR MagicBook Pro otrzymały odpowiednio Outdoor Innovation Wearable Gold Award (złote odznaczenie dla innowacyjnych produktów outdoorowych do noszenia) i High-Performance Innovative Laptop Gold Award (złote odznaczenie dla innowacyjnych laptopów o wysokich osiągach).

W firmie HONOR staramy się dostarczać niezrównane produkty o bezkonkurencyjnej wartości dla użytkowników na całym świecie i cieszymy się z ich reakcji, która przeszła nasze oczekiwania. Router HONOR 3 został rekomendowany przez Tech Advisor jako jeden z najlepszych routerów budżetowych, podczas gdy PC HONOR osiągnął wzrost liczby zamówień o 287,9% między pierwszym a drugim kwartałem 2020 roku. W segmencie urządzeń do noszenia HONOR osiągnął w I półroczu 2020 roku wzrost zamówień o 235% w skali rok do roku. W miarę jak młodzi ludzie na całym świecie dostosowują się do nowego sposobu życia, pracy i zabawy, HONOR stawia sobie za cel dostarczanie innowacyjnych technologii i inspirujących produktów, aby upodmiotowić młodzież na świecie, zachęcając ją do mądrzejszego życia ze Smart Life " – powiedział George Zhao, prezes HONOR Global.

[1] Pojemność dysku i dostępność pamięci RAM może się różnić w zależności od kraju.



HONOR

HONOR jest czołową marką technologiczną skierowaną do młodzieży na całym świecie, która powstała w czasie dynamicznego rozwoju internetu mobilnego, ukształtowaną dzięki przełomowej technologii wynikającej z niesłabnącego zaangażowania firmy w inwestycje w badania i rozwój. Wykorzystując wszystkie możliwości w erze 5G i sztucznej inteligencji, HONOR stawia sobie za cel tworzenie nowego inteligentnego świata dla młodzieży dzięki stworzeniu inteligentnego ekosystemu i inspirującej kultury młodzieżowej. HONOR będzie się nadal wyróżniać, czerpiąc radość z innowacji, zapoczątkowując modny styl życia w oparciu o technologie i oferując swoim wiernym fanom, których liczba stale rośnie, dostęp do zróżnicowanej i otwartej społeczności sieciowej.

