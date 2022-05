HONOR Y EUGENIO RECUENCO SE UNEN PARA CREAR UNA PELÍCULA CON HONOR MAGIC4 PRO

[1] El HONOR Magic4 Pro está clasificado como IP68 para la resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo según la norma IEC 60529 y ha sido probado en condiciones controladas de laboratorio. La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no son condiciones permanentes y la resistencia puede disminuir con el tiempo con el uso normal. No cargue el teléfono cuando esté mojado o en ambientes húmedos. Consulte el manual para conocer las instrucciones de limpieza y secado. La inmersión en líquidos y los daños resultantes no están cubiertos por la garantía. La clasificación IP68 significa que, basándose en ciertas condiciones de prueba definidas, el dispositivo está protegido contra la entrada dañina de agua estática hasta 1,5 metros, durante un máximo de 30 minutos, mientras que la diferencia de temperatura entre el agua y el dispositivo no sea superior a 5°C.