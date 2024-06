Hookii annonce Neomow X, une tondeuse robotisée révolutionnaire, à Spoga-Gafa 2024

COLOGNE, Allemagne, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hookii, pionnier des robots de service alimentés par l'IA, est fier d'annoncer le lancement prochain du Neomow X , une tondeuse robotisée utilisant une technologie innovante pour rendre l'entretien des pelouses plus efficace, plus pratique et plus écologique. Produit révolutionnaire, Neomow X, a obtenu un financement important sur la plateforme Kickstarter et a fait ses débuts à Spoga-Gafa 2024. Il sera officiellement lancé en juillet prochain.

HOOKII Neomow X

Récemment récompensé par le prix Plus X 2024 dans les catégories Innovation, Haute qualité, Design, Facilité d'utilisation et Fonctionnalité, Neomow X est la première tondeuse robotisée du secteur utilisant le système 3D LiDAR SLAM + Vision Fusion, ce qui en fait l'un des principaux lauréats de la catégorie des tondeuses intelligentes.

Pourquoi LiDAR SLAM ?

L'industrie des tondeuses robotisées utilise couramment des stations de base RTK et des poteaux de signalisation UWB pour délimiter les limites. Ceci implique des opérations complexes et exige des utilisateurs qu'ils investissent beaucoup de temps pour apprendre à utiliser les appareils. De plus, les tondeuses robotisées les plus courantes échouent souvent à capter les signaux lorsqu'ils se trouvent sous l'auvent d'un arbre ou à proximité d'une structure ou d'un bâtiment de grande hauteur, cessant de fonctionner jusqu'au rétablissement des signaux. La technologie LiDAR SLAM de Hookii répond parfaitement à ces défis. Elle intègre la cartographie, la localisation, l'évitement des obstacles et d'autres fonctions, éliminant ainsi le besoin de câblage et d'installation de poteaux. Ses signaux stables, indépendants de la lumière et des obstructions, permettent une expérience utilisateur véritablement sans intervention.

Avec l'application Neomow X, les utilisateurs peuvent créer des limites virtuelles, désigner des zones interdites et tracer des chemins sans effort. Après avoir défini le mode et le calendrier de tonte, Neomow X fonctionne de manière autonome et gère systématiquement l'entretien de la pelouse.

Les systèmes d'évitement d'obstacles rendent Neomow X encore plus intelligent, et sont complétés par un radar laser à champ de vision de 360 degrés, par une reconnaissance visuelle à 70 degrés et par des pare-chocs offrant une protection physique à 144 degrés. Cela permet à la Neomow X de manœuvrer habilement autour des obstacles, offrant ainsi une expérience de tonte sans faille et sans souci.

« Grâce à des technologies innovantes et à une stratégie de développement de produits centrée sur l'utilisateur, nous fournissons au marché une tondeuse robotisée plus intelligente, exploitant la puissance de trois technologies de base : la navigation et la perception, l'architecture matérielle et le développement d'applications », a déclaré Ricky Liu, PDG de Hookii. « Hookii est profondément engagée dans le développement de ces technologies depuis des années, élevant les normes d'entretien des pelouses à des niveaux sans précédent. »

À propos de Hookii

Fort des plusieurs années d'expérience en R-D dans le domaine des robots de service alimentés par l'IA et des produits intelligents, Hookii vise à promouvoir l'universalisation des outils intelligents, en offrant aux utilisateurs un mode de vie plus pratique, plus économe en énergie et plus de qualité.

Suivez-nous sur Facebook , Instagram et YouTube .