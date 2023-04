HOOKII bringt umweltfreundlichen parallel mähenden Rasenmähroboter auf den Markt

Mit dem Smart Neomow S genügt es, den Rasen zweimal pro Woche zu pflegen

SHENZHEN, China, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- HOOKII, ein innovations- und produktorientiertes Technologieunternehmen, gab heute die Markteinführung von Neomow S, dem ersten Roboterrasenmäher des Unternehmens, bekannt. Dieser parallel mähende Rasenmähroboter ist für eine umweltfreundliche Mählösung konzipiert. Das Produkt hat einen eingebauten 4400-mAh-Akku und kann mit einer einzigen Ladung bis zu 300 Quadratmeter mähen.

Der Neomow S Rasenmähroboter verfügt über die folgenden Hauptmerkmale:

HOOKII Neomow S robotic lawn mower with parallel mowing provides a more efficient and effective way to deliver a neat lawn.

Paralleles Mähen für eine Flächenabdeckung bis zum Doppelten des willkürlichen Mähens. In Kombination mit der eingebauten IMU und dem GPS ermöglicht der HOOKII-Algorithmus dem Mäher eine genaue Berechnung der Mähroute bei der Rasenpflege. So kann er automatisch das beste Muster wählen, indem er den Rasen in mehrere Bereiche unterteilt und Mäharbeiten in parallelen geraden Linien ausführt.

Mit der Funktion zum erneuten Mähen am Stopppunkt kann der Neomow S die Fläche, die wiederholt gemäht werden muss, reduzieren. Wenn die Leistung niedrig ist, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück und mäht das Gras an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde.

Mit der HOOKII APP-Verwaltung können die Benutzer den Mähmodus und den Zeitplan nach ihren Bedürfnissen einstellen. Über die eingebaute Bluetooth-, WLAN- und 4G-Verbindung kann der Benutzer die Mährichtung einstellen sowie die Arbeitszeit und den Energiestatus des Neomow S überprüfen. Der Cross-Mowing-Modus kann in komplexem Gelände, z. B. bei schwachem Signal, fehlende Schnitte effektiv reduzieren.

Der Neomow S, gekoppelt mit Regenerkennungssensoren und IPX5-Wasserdichtheit, schützt sowohl den Rasen als auch sich selbst vor Schäden, indem er das Mähen an regnerischen Tagen einstellt. Ultraschallsensoren und andere Mehrfachsensoren helfen dem Rasenmäher, Hindernissen selbstständig auszuweichen. Darüber hinaus verfügt der Rasenmäher über weitere Funktionen wie Diebstahlsicherung und Mehrzonenmanagement.

„Unser Neomow S der ersten Generation nutzt die Multisensor-Fusionstechnologie, um ein systematisches Mähen zu erreichen, und kann mit einer einzigen Ladung bis zu 300 Quadratmeter abdecken, wodurch die Mäheffizienz verbessert wird. Es ist ein bahnbrechendes Produkt in der Branche, das über alle Vertriebswege verkauft wird", so Rocky Wong, Geschäftsführer von HOOKII. „Es ist uns auch gelungen, die Kosten hervorragend zu kontrollieren, so dass die Benutzer parallele Mähprodukte zum Preis von Zufallsmähprodukten erwerben können. Darüber hinaus nutzt unser Rasenmäherroboter der nächsten Generation die neueste SLAM-Technologie, um virtuelle Grenzen, paralleles Mähen und eine präzise Hindernisvermeidung zu erreichen. Die Einführung ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant."

Neomow S bietet drei Modelle an: WLAN, WLAN+4G, WLAN+4G+Ultraschallsensor. Sie sind auf der HOOKII-Website, bei Amazon und in Einzelhandelsgeschäften erhältlich und kosten zwischen 899 und 1.149 Euro.

Weitere Informationen über den Neomow S Rasenmähroboter finden Sie auf:

https://de.hookii.com/pages/neomow-s-robot-lawn-mowers

Informationen zu HOOKII

HOOKII ist die Marke für Rasenmähroboter von Orca Innovation Technology Co., Ltd. Sie wurde im Februar 2022 gegründet. Die Kernmitglieder des Teams kommen von den weltweit führenden Roboter- und Drohnenunternehmen. Sie verfügen über Erfahrung in hochentwickelter Robotik und liefern Verbrauchern professionelle Roboterlösungen der nächsten Generation.

Offizielle Website: https://hookii.com/, https://eu.hookii.com/ und https://de.hookii.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054245/Neomow_S_robotic_lawn_mower.jpg

SOURCE HOOKII