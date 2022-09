HOPIUM CHOISIT LA NORMANDIE POUR SON PREMIER SITE INDUSTRIEL

PARIS, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hopium, premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce le déploiement de son site industriel près de Vernon, en Normandie. Ce choix stratégique s'inscrit dans l'ambition de la société de développer en France ses modèles de berlines propulsées à l'hydrogène. Le terrain, d'une superficie de 35 hectares, situé dans la localité de Douains, accueillera les premières lignes de production qui pourront atteindre une capacité de 20 000 véhicules par an, ainsi qu'un centre de R&D.

Les infrastructures seront mises en service à la fin de l'année 2024 pour une inauguration prévue début 2025. Le site de Vernon emploiera à terme sur l'ensemble de ses pôles plus de 1500 personnes et entend ainsi contribuer au dynamisme économique de la région.

« C'est un projet d'envergure qui concourt au renouveau industriel du pays. Nous avons fait le choix de la Normandie, un territoire qui possède selon nous tous les atouts pour accueillir la manufacture du futur, à commencer par son positionnement géographique unique entre Paris et la Manche, renforcé par l'Axe Seine, son bassin industriel et son tissu d'innovations d'une grande richesse dans lequel nous nous inscrivons. Hopium, en sélectionnant ce site pour l'implantation de ses infrastructures de pointe, accomplit une nouvelle étape décisive de sa roadmap qui doit conduire à la mise sur le marché fin 2025 des premiers modèles Hopium Māchina. Je remercie les acteurs locaux et régionaux ainsi que toutes les équipes Hopium, investis dans la mise en œuvre du projet », déclare Olivier Lombard, CEO d'Hopium.

« Cette implantation est une excellente nouvelle pour la Normandie qui témoigne une nouvelle fois du dynamisme économique de notre territoire. Ce projet contribuera, par ailleurs, au développement de la filière hydrogène normande. La Normandie, région industrielle de premier plan, est pionnière dans le développement de cette filière d'avenir. Afin de renforcer la place de l'hydrogène dans la transition énergétique normande, elle a été la première région française à adopter en 2018 son Plan Normandie Hydrogène. Près d'un tiers de la consommation nationale d'hydrogène se fait en Normandie, en particulier dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie ainsi que dans le secteur aérospatial par la présence du site d'essai d'Ariane Group. Avec l'implantation sur tout le territoire régional d'un réseau de stations de recharge et de véhicules hydrogène ou encore l'expérimentation du premier car rétrofité hydrogène au monde sur une ligne interurbaine, la Région tient, par ailleurs, déjà une place de leader sur la mobilité hydrogène » déclare Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

Le Président de Seine Normandie Agglomération, Frédéric Duché, et son Président Délégué à l'attractivité économique et à l'innovation, François Ouzilleau, ont exprimé à cette occasion leur fierté de pouvoir accueillir sur leur territoire le premier site industriel d'Hopium. Tous deux soulignent également la forte volonté locale d'accompagner ce projet novateur, tant au niveau des services préfectoraux, sous l'impulsion du préfet, que de la municipalité grâce au soutien de son Maire, Vincent Leroy, et de son équipe municipale.

« Nous remercions les dirigeants d'Hopium pour leur confiance, et plus particulièrement Olivier Lombard, pour ce choix d'implantation stratégique sur le Normandie Parc, situé à moins d'1h de Paris et à proximité immédiate de l'A13. Les atouts de la Gare de Vernon à quelques minutes du site, ainsi que l'écosystème local en développement sur les enjeux de l'hydrogène au Campus de l'Espace ont été des facteurs clés, gages du dynamisme eurois et de la Normandie sur les enjeux de ces nouvelles technologies », fait savoir François Ouzilleau.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, vainqueur en 2011 des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

