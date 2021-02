Hopium confirma o lançamento do protótipo do sedã movido a hidrogênio para junho de 2021

Fabricante francesa que foi listada na bolsa de valores de Paris no final do ano passado, a Hopium espera se tornar líder mundial em mobilidade a hidrogênio com seu veículo que deve chegar às ruas até 2025.

Para isso, Olivier Lombard, CEO e fundador da Hopium, atraiu uma equipe de especialistas, incluindo o designer de carros Félix Godard, que anteriormente trabalhou com a Porsche, a Tesla e, mais recentemente, a Lucid Motors, e que assina o design elegante e as linhas aerodinâmicas da Hopium Māchina; e Loïc Bouillo, diretor de programas (ex-PSA e Safran), responsável por orquestrar o desenvolvimento do veículo e de sua plataforma tecnológica.

Esta plataforma exclusiva, divulgada no final de janeiro, estabelece os padrões para a próxima geração de carros a hidrogênio. E foi especificamente projetada para utilizar o elemento mais abundante da terra e levá-lo ao seu mais alto nível.

Equipado com tecnologias revolucionárias proprietárias, o modelo promete desempenho incomparável para um veículo a hidrogênio: mais de 500 hp e autonomia por mais de 1000 km (mais de 629 milhas) para um carregamento recorde em apenas 3 minutos. Com o olhar voltado para o futuro, combinando hiperconectividade, segurança e ergonomia em uma cabine interna esportiva e confortável, ao mesmo tempo, o veículo atende aos desafios ambientais de nossa era.

O protótipo, atualmente em estágio avançado de fabricação, é o primeiro de uma série concebida para validar as várias tecnologias de ponta incorporadas. Esta fase constitui um passo importante na preparação rigorosa de sua industrialização.

Sobre a HOPIUM

Fabricante de alta tecnologia fundada por Olivier Lombard, o vencedor mais jovem das 24 Horas de Le Mans, a Hopium é o resultado de sua experiência como piloto profissional de corridas.

Olivier Lombard dirige carros de corrida motorizados a hidrogênio há 7 anos, tornando-o o corredor mais experiente do mundo neste campo. A corrida foi como um laboratório a céu aberto que permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem sobre novas soluções de mobilidade para enfrentar desafios ambientais contemporâneos. Uma vez que o setor de transporte é responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, a empresa está se posicionando como player no combate às mudanças climáticas.

A Hopium reúne uma equipe de parceiros e especialistas líderes na vanguarda da inovação nos setores de células de combustível de hidrogênio e engenharia automotiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441185/Hopium_Hydrogen_Sedan_Prototype.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1432668/Hopium_Logo.jpg

FONTE Hopium

SOURCE Hopium