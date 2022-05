HOPIUM FAZ PARCERIA COM BRIDGESTONE PARA DESENVOLVER PNEUS PERSONALIZADOS PARA HOPIUM MACHINA MOVIDO A HIDROGÊNIO

O objetivo da parceria é desenvolver pneus sob medida com tecnologia de baixa resistência ao rolamento, um fator importante para aumentar a autonomia de mil quilômetros do veículo. Os pneus serão criados usando a tecnologia proprietária Virtual Tire Development da Bridgestone, proporcionando benefícios significativos em termos de eficiência e sustentabilidade.

Com seu compromisso central Bridgestone E8, a empresa comprometeu-se em apoiar a materialização de uma sociedade sustentável, oferecendo valor social e ao cliente em todas as áreas de seus negócios e operações, juntamente com parceiros.

Olivier Lombard, CEO e fundador da Hopium, disse: "Desde seu início, a Hopium estabeleceu como ponto de honra colaborar com os melhores em suas áreas. Hoje, este acordo estratégico com um renomado líder mundial do setor constitui um marco importante em nosso ambicioso roteiro. Com experiência considerável em desenvolver pneus e tecnologias de pneus para novos tipos de mobilidade, a Bridgestone certamente agregará aprendizados valiosos para a parceria, ajudando-nos a atender aos desafios que temos pela frente."

Steven De Bock, vice-presidente de Consumer Replacement e OE, da Bridgestone EMIA, disse: "Esta parceria empolgante com a Hopium mais uma vez demonstra nosso suporte à próxima geração de pioneiros inovadores em mobilidade. Estamos colocando nossa reconhecida experiência a serviço de um verdadeiro divisor de águas na área de mobilidade com zero emissões e ajudando a promover um futuro de mobilidade mais sustentável no processo."

SOBRE A HOPIUM

Olivier Lombard, o vencedor mais jovem das 24 horas de Le Mans, fundou a Hopium, fabricante de veículos de última geração movidos a hidrogênio, como um feito resultante da sua experiência adquirida em circuitos de corrida. Com a cultura automotiva em suas origens, Olivier Lombard dirige carros de corrida movidos a hidrogênio há sete anos, um fato que o torna o piloto mais experiente do mundo neste campo. Como um laboratório a céu aberto, a corrida permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem sobre novas soluções de mobilidade para atender aos desafios ambientais de hoje. Embora o setor de transportes por si só seja responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, a empresa está se posicionando como um agente das mudanças climáticas. A Hopium reúne uma equipe de especialistas e parceiros líderes na vanguarda da inovação nas áreas de células de combustível a hidrogênio, tecnologia e engenharia automotiva.

www.hopium.com

ISIN: FR0014000U63

Mnemonic: ALHPI

SOBRE A BRIDGESTONE

A Bridgestone na Europa, Rússia, Oriente Médio, Índia e África (Bridgestone EMIA) é a unidade de negócios estratégicos regional da Bridgestone Corporation, líder global em pneus e soluções de mobilidade sustentável. Com sede em Zaventem (Bélgica), a Bridgestone EMIA emprega mais de 20 mil pessoas e realiza negócios em 40 países da região.

A Bridgestone oferece um portfólio diversificado de pneus premium, tecnologias de pneus e soluções avançadas de mobilidade. A visão da empresa é fornecer valor social e ao cliente como uma empresa de soluções sustentáveis. O compromisso Bridgestone E8, uma estrutura de oito valores (energia, ecologia, eficiência, extensão, economia, emoção, facilidade e capacitação), orienta as prioridades estratégicas, a tomada de decisão, a evolução da cultura e as ações de sustentabilidade para a concretização dessa visão.

Para mais informações sobre a Bridgestone em EMIA, acesse press.bridgestone-emia.com. Siga-nos no Facebook, Instagram , YouTube e LinkedIn.

