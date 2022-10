HOPIUM MACHINA VISION: ESTREIA MUNDIAL

PARIS, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Hopium, fabricante francesa de veículos de ponta movidos a hidrogênio, tem o orgulho de apresentar, na Paris Automotive Week de 2022, o Hopium Machina Vision, o primeiro sedã movido a hidrogênio do mundo.

Para seu primeiro contato com o público em geral, o Hopium Machina Vision convida os visitantes para um espaço de contemplação e exploração, que estabelece o diálogo entre os humanos, a natureza e a tecnologia.

Exposto no centro de um conjunto arquitetônico, o veículo é envolvido em um ambiente monolítico e minimalista, com tonalidades minerais. No teto, um portal de luz enfatiza as curvas orgânicas do Hopium Machina Vision e incentiva um encontro com o espectador, em uma atmosfera poética e elusiva. No horizonte, uma parede inclinada de sete metros de altura, inspirada nas linhas do logotipo da Hopium, pede movimento e oferece um contexto visual unificado para destacar sem esforço a máquina de seu ambiente.

"A apresentação de nosso primeiro carro conceito na Paris Automotive Week foi uma escolha óbvia para a Hopium, que acredita firmemente na importância do contato humano e no equilíbrio entre os mundos físico e digital. Este evento, um símbolo da herança automotiva francesa, cristaliza o projeto do Hopium Machina e celebra a conquista das equipes talentosas e dedicadas", disse Kerian Jarry, diretor de marketing e diretor de sustentabilidade da Hopium.

Aguardamos sua presença de 18 a 23 de outubro de 2022 para viver a experiência do Hopium Machina Vision em uma estreia mundial.

Biblioteca de mídia: https://we.tl/t-XxiKIjuCFq.

SOBRE A HOPIUM

A Hopium é a primeira fabricante francesa de veículos de ponta movidos a hidrogênio e um importante player no setor de mobilidade com emissão zero. A Hopium foi fundada em 2019 pelo piloto de corridas Olivier Lombard, vencedor da edição de 2011 das 24 Horas de Le Mans e o piloto de carros de corrida movidos a hidrogênio mais experiente do mundo. Como um laboratório a céu aberto, a corrida permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem sobre novas soluções de mobilidade para atender aos desafios ambientais de hoje. Reunindo parceiros e especialistas líderes nos setores de células de combustível, engenharia automotiva e tecnologias avançadas, a Hopium tem como objetivo restabelecer o diálogo entre os humanos, a natureza e a tecnologia, em busca de um equilíbrio perfeito.

FONTE Hopium

