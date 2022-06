HOPIUM MACHINA VISION: o sedã movido a hidrogênio tem seu interior revelado

Idealizado pelo designer automotivo Félix Godard, que colaborou anteriormente com a Porsche, a Tesla ou a Lucid, o Hopium Machina Vision imagina o futuro da relação homem/máquina.

Na parte dianteira, a tela de coluna a coluna disponibiliza um panorama digital de informações, acessível ao motorista e ao passageiro. Ele pode se transformar em um layout completo ou minimizado conforme desejado, em um movimento ondulatório. O console com sistema háptico oferece uma nova conexão sensorial com a interface.

Na parte traseira, os passageiros podem desfrutar do conforto de um espaço interno inigualável e um teto panorâmico incomparável.

Todos os materiais utilizados no interior do veículo são da mais alta qualidade para que o veículo resista ao teste do tempo e mantenha sua beleza, garantindo transparência e rastreabilidade. Esses materiais foram adquiridos na Europa para reduzir seu impacto ambiental.

O design externo do veículo foi aperfeiçoado: o Hopium Machina Vision ostenta uma silhueta notchback atlética e elegante, com um equilíbrio inteligente de proporções. Os elementos que distinguem o Hopium Machina também estão presentes, como a grade imponente que é ativada para otimizar o arrefecimento do sistema de células de combustível e a iluminação exclusiva que é inspirada pelo movimento das ondas na superfície da água.

O modelo será apresentado no Paris Motor Show de 2022, de 17 a 23 de outubro.

Sobre a HOPIUM

Olivier Lombard, o vencedor mais jovem das 24 horas de Le Mans, fundou a Hopium, fabricante de veículos de última geração movidos a hidrogênio, como um feito resultante da sua experiência adquirida em circuitos de corrida. Com a cultura automotiva em suas origens, Olivier Lombard dirige carros de corrida movidos a hidrogênio há sete anos, um fato que o torna o piloto mais experiente do mundo neste campo. Como um laboratório a céu aberto, a corrida permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem a respeito de novas soluções de mobilidade para atender aos desafios ambientais atuais. Embora o setor de transportes por si só seja responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, a empresa está se posicionando como um agente no combate às mudanças climáticas. A Hopium reúne uma equipe de especialistas e parceiros líderes na vanguarda da inovação nas áreas de células de combustível a hidrogênio, tecnologia e engenharia automotiva.

www.hopium.com

FONTE Hopium

