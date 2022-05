HOPIUM propõe nomeação do Ministro dos Transportes da França, Jean-Baptiste Djebbari, como membro de seu Conselho de Administração

PARIS, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A HOPIUM, primeira fabricante de veículos de última geração movidos a hidrogênio da França, anunciou hoje o fortalecimento de sua governança, com a nomeação de Jean-Baptiste Djebbari como membro de seu Conselho de Administração. Esta nomeação será submetida à aprovação da próxima assembleia geral da HOPIUM, em 20 de junho de 2022.

Olivier Lombard, fundador e CEO da HOPIUM, declarou: "Estou honrado e orgulhoso de receber Jean-Baptiste Djebbari nesta imensa aventura industrial francesa e contar com sua vitalidade e sua experiência amplamente comprovada nas áreas de energia e transportes. Sua chegada ao Conselho de Administração da Hopium é um passo importante em nosso desenvolvimento. Estou entusiasmado para iniciar esta colaboração e enfrentar os desafios do futuro juntos."

Ministro dos Transportes da França de 2019 a 2022, Jean-Baptiste Djebbari é uma figura conhecida com um histórico de excelência nos setores de mobilidade, tanto trabalhando como piloto de aeronaves para empresas privadas quanto na Direção Geral de Aviação Civil (DGAC). Eleito membro da Assembleia Nacional Francesa a partir de 2017, especializou-se imediatamente na área de transportes, ocupando um cargo de "chicote" no Comitê de Planejamento Espacial e Regional de Desenvolvimento Sustentável, antes de ingressar no governo. Jean-Baptiste Djebbari é formado na École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) e na École Polytechnique.

Sobre a HOPIUM

Olivier Lombard, o vencedor mais jovem das 24 horas de Le Mans, fundou a Hopium, fabricante de veículos de última geração movidos a hidrogênio, como um feito resultante da sua experiência adquirida em circuitos de corrida. Com a cultura automotiva em suas origens, Olivier Lombard dirige carros de corrida movidos a hidrogênio há sete anos, um fato que o torna o piloto mais experiente do mundo neste campo. Como um laboratório a céu aberto, a corrida permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem sobre novas soluções de mobilidade para atender aos desafios ambientais de hoje. Embora o setor de transportes por si só seja responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, a empresa está se posicionando como um agente das mudanças climáticas. A Hopium reúne uma equipe de especialistas e parceiros líderes na vanguarda da inovação nas áreas de células de combustível a hidrogênio, tecnologia e engenharia automotiva.

www.hopium.com

