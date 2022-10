HOPIUM SVELA LA HOPIUM MACHINA VISION E ANNUNCIA L'APERTURA DELLE PRENOTAZIONI

PARIGI, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/-- Hopium, produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta, presenta la Hopium Machina Vision, la prima berlina al mondo alimentata a idrogeno. Una vettura che racchiude prestazioni, innovazione e tecnologia, destinata a rimodellare gli standard della mobilità.

Progettata dal designer automobilistico Felix Godard, la Hopium Machina Vision mostra una silhouette a tre volumi atletica ed elegante, con un intelligente equilibrio di proporzioni. Il suo design affusolato e la griglia cinetica sono entrambi ottimizzati per il raffreddamento del sistema fuel cell e l'aerodinamica. Nella parte anteriore, i caratteristici fari ricordano la stratificazione dello stack di celle a combustibile e le onde che si propagano sulla superficie dell'acqua.

All'interno, il conducente e i passeggeri possono godere del comfort insuperabile di uno spazioso abitacolo e di una vista senza pari offerta dal tetto panoramico. Con un semplice gesto lungo la costolatura centrale, i passeggeri possono oscurare il tetto in vetro oppure trasformarlo in una finestra panoramica attraverso la funzione Active shading. Il veicolo offre all'utente una nuova connessione sensoriale con l'interfaccia grazie al cruscotto con comandi aptici, che consente la navigazione attraverso i menu principali e il controllo delle impostazioni, in una coreografia digitale unica.

Nella parte anteriore, il display che unisce i due montanti offre un panorama digitale di informazioni. Può trasformarsi a piacere in un layout intero o minimizzato, in un movimento simile alle onde.

In occasione del Salone dell'automobile di Parigi 2022, Hopium annuncia la riapertura delle prenotazioni della Hopium Machina Vision a partire da lunedì 17 ottobre: https://hopium-reserve.com/. Le prime consegne sono previste per fine 2025.

Link libreria multimediale: https://we.tl/t-C5pq6MwiR0.

Hopium è il primo produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta e un protagonista di spicco nel campo della mobilità a emissioni zero. Hopium è stata fondata nel 2019 dal pilota automobilistico Olivier Lombard, vincitore dell'edizione 2011 della 24 ore di Le Mans, nonché il più esperto pilota di auto a idrogeno al mondo. Le gare sono state un laboratorio a cielo aperto per Olivier Lombard e il suo team, che hanno potuto riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Hopium, che riunisce partner ed esperti leader nei settori delle celle a combustibile, dell'ingegneria automobilistica e delle tecnologie avanzate, mira a ripristinare il dialogo tra umanità, natura e tecnologia, alla ricerca di un equilibrio perfetto.

