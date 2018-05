Horizon Capital cède sa participation dans Ergopack à Sarantis

À compter de l'investissement effectué par Horizon Capital, le chiffre d'affaires d'Ergopack a été multiplié par plus de 15 en monnaie locale et la Société a lancé une nouvelle unité de production en Ukraine et modernisé ses capacités de traitement du recyclage. Aux côtés des fondateurs d'Ergopack, Andrii Osypov et Andrii Fayura, Horizon Capital a joué un rôle capital dans le développement de la Société, en faisant croître et en renforçant l'équipe de direction et en faisant pivoter les exportations vers les marchés occidentaux. Horizon Capital a également redoublé d'efforts afin d'instaurer des normes de gouvernance d'entreprise hors pair. Pour ce faire, elle a recruté des membres indépendants pour siéger au conseil d'administration et a attiré et négocié le financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Lenna Koszarny, associée fondatrice et présidente-directrice générale d'Horizon Capital, a déclaré : « Nous félicitons nos actionnaires et l'équipe de direction chevronnée d'Ergopack pour leurs capacités de direction, leur excellence opérationnelle et pour avoir audacieusement porté les exportations à plus de 40 % du chiffre d'affaires total. Nous croyons fermement que les fabricants ukrainiens visionnaires qui saisissent l'occasion d'accroître et d'améliorer leur production, de tirer parti de leurs avantages en termes de coûts, d'investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits et de faire pivoter leurs exportations des marchés traditionnels vers les marchés occidentaux, seront largement récompensés pour leurs efforts. C'est ce qu'Ergopack a fait et elle a désormais attiré en Ukraine un leader européen stratégique et réputé, qui est la première entreprise occidentale de produits de grande consommation depuis près de dix ans à entrer sur le marché ukrainien. Nous souhaitons la bienvenue à Sarantis et sommes persuadés qu'ils feront passer la Société à des niveaux inédits ».

Konstantin Magaletskyi, associé de Horizon Capital, a déclaré : « Cette acquisition procure à Sarantis une base solide pour augmenter ses ventes sur les marchés de la Communauté des États indépendants et la Communauté économique eurasienne et accéder ainsi à plus de 25 pays. Pendant toute la durée de cet investissement, Horizon Capital a apporté son soutien au développement extraordinaire d'Ergopack. Nous pensons que la Société réussira à créer de la valeur pour ses nouveaux propriétaires ».

Horizon Capital est le premier cabinet de capital-investissement privé en Ukraine. Bénéficiant de l'appui de plus de 40 investisseurs institutionnels, il gère quatre fonds avec des actifs sous gestion de plus de 750 millions de dollars et est présente depuis 25 ans dans la région. Investisseur actif à valeur ajoutée, Horizon Capital apporte son soutien à des entrepreneurs visionnaires qui dirigent des entreprises vectrices de transformation en Ukraine et dans la région.

SOURCE Horizon Capital