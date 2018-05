Hospital Management Asia annonce la tenue d'une conférence à Wuxi (Chine)

Bien connue pour mettre en contact les chefs de file du secteur et susciter des conversations pour l'avenir de l'innovation, cette conférence sera la première manifestation de la série en Chine dans ses 17 années d'existence, ce qui témoigne de la croissance économique spectaculaire du pays dans tous les secteurs, y compris celui des soins de santé. Selon le Bureau national chinois des statistiques, près de 2 000 nouveaux hôpitaux privés ont été créés en Chine, ce qui porte le nombre total d'hôpitaux à 29 000 en 2016, soit une progression de 6 pour cent par rapport à l'année précédente[1].

Les participants à la conférence en apprendront davantage sur l'initiative de la Nouvelle route de la soie, qui est mise en œuvre par le Gouvernement chinois pour recréer la Route de la soie grâce à des projets d'infrastructure reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, ainsi que son impact sur le développement des soins de santé.

« En plus de dix ans, Hospital Management Asia est devenue l'une des principales conférences pour les propriétaires d'hôpitaux et leur personnel d'encadrement. Nous sommes très heureux de jeter un pont entre les hôpitaux chinois et notre communauté HMA internationale avec des possibilités illimitées pour faire un front uni dans les soins de santé et relever des défis communs comme les services à la population vieillissante et l'accès aux soins de santé dans les pays de plus grande taille », explique Richard Ireland, directeur général de Clarion Events.

« Par conséquent, notre présence en Chine est impérative, dès lors que ce pays est considéré comme la première superpuissance mondiale en termes d'innovation. Les hôpitaux chinois font déjà appel à des technologies d'avant-garde comme l'Internet des objets pour combler les lacunes dans le système de soins en Chine, et nous sommes impatients de voir comment ils s'attèlent à devenir les hôpitaux du futur. »

Le programme sera notamment l'occasion de tenir des séances plénières en vue d'examiner les futures tendances de Healthy China 2030, l'impact de la blockchain dans les soins de santé et les projets d'innovation dans les hôpitaux.

Avec l'Association des hôpitaux chinois comme conseiller, cette conférence sera co-organisée par le deuxième plus grand hôpital de Wuxi et soutenue par la European Union of Private Hospitals.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet www.hospitalmanagement-china.com.

Contact médias :

Serynn Guay

+65-6590-3968

serynn.guay@clarionevents.com

