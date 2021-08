Hostinger commence à accepter les paiements en crypto-monnaies via CoinGate

Hostinger tirera parti de l'un des principaux atouts de CoinGate : une grande variété de crypto-monnaies prises en charge, dont le bitcoin, l'ethereum, le litecoin, le dogecoin et plus de 50 autres actifs numériques. L'abondance de diverses monnaies permettra à Hostinger d'élargir sa base de clients en crypto et de recevoir des paiements transfrontaliers d'utilisateurs du monde entier.

Avec ce nouveau partenariat, Hostinger espère améliorer la qualité et la fonctionnalité de ses services pour les clients qui paient en crypto-monnaies. La valeur marchande des crypto-monnaies est actuellement d'environ 1,8 trillion. Les services d'Hostinger sont particulièrement populaires auprès des amateurs de crypto-monnaies et constituent l'un des services les plus recherchés par les utilisateurs de CoinGate.

À propos de ce partenariat avec CoinGate, Gediminas Griška, responsable des paiements chez Hostinger, a déclaré : « CoinGate offre tout ce que nous attendons d'un fournisseur de paiements en crypto-monnaie. Il existe une vaste sélection de crypto-monnaies, un flux de paiement facile avec tous les détails nécessaires aux clients pour effectuer des transactions. Les crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires, nous pensons qu'il est important de les proposer à nos clients. Comme le monde de la cryptographie peut être un peu compliqué, il est nécessaire de choisir le bon partenaire. Non seulement nous avons la possibilité de proposer différents types de crypto-monnaies via CoinGate, mais nous sommes également en mesure de contrôler le risque de volatilité en convertissant instantanément les crypto-monnaies en fiat. »

Dmitrijus Borisenka, PDG de CoinGate, a ajouté :

« L'idée fondamentale des crypto-monnaies est d'effacer le poids des paiements transfrontaliers. Dans le monde du commerce électronique, cela a été une pièce manquante pendant bien trop longtemps. Indépendamment de la provenance des acheteurs, une seule intégration de paiement permet de collecter les paiements de manière transparente. Hostinger est une entreprise qui est devenue un phénomène mondial. C'est donc une énorme opportunité pour CoinGate de démontrer à quel point nous pouvons aider notre partenaire à augmenter les flux de paiement, à diminuer les frictions des acheteurs et à améliorer les conversions. »

L'option de paiement en crypto-monnaie sera disponible pour toutes les localisations Hostinger, y compris .com, .es et bien d'autres.

Hostinger offre une plate-forme d'hébergement de sites web de classe mondiale à plus de 29 millions d'utilisateurs dans 178 pays. En 2020, Bitcatcha.com a reconnu Hostinger comme étant la société d'hébergement web à la croissance la plus rapide au monde.

CoinGate est une solution de paiement primée destinée aux entreprises qui souhaitent accepter les bitcoins et autres crypto-monnaies comme moyens de paiement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1597465/CoinGate.jpg

