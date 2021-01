Hotéis inovam e driblam crise oferecendo transmissão de eventos online

A transmissão de eventos online ficou em evidência em 2020 e se mostrou uma tecnologia facilitadora fundamental para enfrentar um momento delicado, proporcionando conexões, quebra de barreiras e uma experiência imersiva e funcional para engajar projetos e conteúdos.

Localizada no grande ABC paulista, A empresa Cross Host , líder no segmento de streaming e referência em transmissão de eventos corporativos há mais de 17 anos, criou um formato estruturado especificamente para o setor hoteleiro, oferecendo a possibilidade de integrar estúdios exclusivos dentro da infraestrutura dos hotéis, com tecnologia de ponta, equipamentos profissionais, equipe dedicada e personalização para cada cliente.

A solução tem chamado a atenção de grandes hotéis na cidade de São Paulo e tem sido apontada como uma ideia propulsora para o restabelecimento dos eventos em hotéis.

A GRANDE APOSTA DOS HOTÉIS

O setor de feiras e eventos movimenta só em São Paulo mais de 16,3 bilhões por ano, parte desse valor é distribuído em eventos realizados em grandes hotéis. Já o ramo hoteleiro movimenta anualmente aproximadamente 8 bilhões em estadias e encontros corporativos. Mas devido a pandemia, em 2020 as taxas de ocupação de hotéis em São Paulo caíram 91,4%, apresentando números alarmantes para empresários do setor.

Para voltar a crescer, a opção de eventos corporativos online oferecidos pela Cross Host se tornou a grande aposta dos hotéis para 2021. Com a possibilidade de realizar transmissões híbridas (com parte dos palestrantes presentes e o restante à distância), convenções de vendas, treinamentos, celebrações e demais eventos no formato online em seus auditórios, os hotéis driblam a crise e consegue crescer movimentando o mercado utilizando tecnologia e inovação.

Segundo Jailton Santos , CEO e fundador da Cross Host: "o momento pede calma e a transmissão ao vivo é a solução ideal para os hotéis continuarem oferecendo grandes projetos com segurança, inovação e qualidade"

Clique aqui e veja como fazer um evento corporativo online no seu hotel e todas as vantagens em optar pela integração de um estúdio de transmissão dedicado no seu auditório.

www.crosshost.com.br

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1397094/HOTELFOTO_SITE.jpg

FONTE CROSS HOST

Related Links

www.crosshost.com.br



SOURCE CROSS HOST