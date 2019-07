Hotel Indigo(R) apresenta o Compre no Bairro com Hotel Indigo - o quarto do hotel onde você pode comprar o que está em exibição

Jason Moskal, vice-presidente de marketing global do Hotel Indigo, comentou: "Estamos entusiasmados por reunir o melhor do design local e, pela primeira vez, dar aos consumidores a chance de levar um pequeno pedaço de nossos incríveis bairros para casa com eles. Tem sido uma aventura muito grande trabalhar com os artesãos locais para dar vida a este conceito".

Henry Reeve, Diretor de Design de Interiores da IHG na Europa, disse: "Cada um dos cerca de 100 hotéis do portfólio do Hotel Indigo® é completamente diferente. Trabalhamos incansavelmente com empresas e artesãos locais para garantir que o coração e a alma de cada Hotel Indigo representem verdadeiramente o bairro em que ele se encontra. As histórias por trás de cada um dos nossos hotéis são fascinantes. Sejam os cheat codes do Grand Theft Auto pintados nos trilhos na parede em nosso Hotel Dundee, ou os carros Trabant em miniatura encontradas no centésimo hotel em Berlim, cada Hotel Indigo oferece um sabor da vizinhança desde o momento em que entramos nele."

Com o setor de hotel butique atualmente classificado como o segundo de crescimento mais rápido do setor, o Hotel Indigo está perfeitamente posicionado para atender à demanda - oferecendo aos hóspedes o melhor dos dois mundos, a promessa de hotéis de design e alimentos e bebidas inspirados localmente junto com a garantia de uma experiência consistente de alto nível. Como o Hotel Indigo está se expandindo para 10 novos países, incluindo Peru, Austrália, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Nova Zelândia, Índia, Coréia do Sul, Japão e Vietnã, a marca continuará a adaptar seus padrões de liderança para cada mercado, trabalhando respeitosamente com moradores locais.

