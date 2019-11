Hotel romântico antecipa reservas de fim de ano para quem deseja refúgio calmo e repleto de belezas naturais

Em meio ao Circuito das Águas, a apenas 130 km da cidade de São Paulo, em Amparo, o luxuoso resort, selo Condé Nast Johansen - dedicado aos melhores de alto padrão do mundo -, mistura requinte a uma relaxada atmosfera rural, emoldurada pelo verde, para deliciar seus hóspedes com uma experiência exclusiva.

Em um novo conceito de estadia de luxo com serviços personalíssimos, o Lake Vilas oferece oito acomodações, de 200m² a 500m², com jardim privativo, espreguiçadeiras e redes. As fontes naturais da propriedade, de 4 milhões de metros quadrados, abastecem com água mineral todas as edificações. A sofisticação country conta ainda com opções de travesseiros, enxovais Trussardi e amenidades da Bvlgari.

Como um convite ao romantismo, o jardim ornamental – o maior do Brasil, privado – possui um quartzo gigante. Em simbologia ao amor, os casais que desejam realizar pedidos especiais encostam suas mãos na pedra e realizam seus votos.

Outra opção para ter as energias renovadas é o SPA, com centro de bem-estar completo e 16 tipos de tratamento para a pele e para o corpo.

A área de lazer também é grandiosa e abriga um complexo esportivo com quadra de vôlei, tênis, beach tênis, trilhas para bike, caminhadas ou para andar a cavalo, além de piscinas de água quente e natural, duas cachoeiras e 12 lagos para um mergulho revigorante ou para a prática do stand up paddle.

