Hotel romântico é opção de luxo para os feriados de novembro

Em uma área de 4 milhões de metros quadrados, o hotel selo Condé Nast Johansen - dedicado aos melhores de alto padrão do mundo - possui sete vilas privativas, em estilo balinês, todas abastecidas por fontes de água mineral. Delas, os hóspedes podem ter uma vista campestre, panorâmica, em meio ao maior jardim particular do Brasil.

O restaurante oferece gastronomia global e os pratos têm requinte impecável.

O SPA é outro ponto alto do lugar e possui um centro de bem-estar completo, com 16 tipos diferentes de tratamentos para a pele e para o corpo, a exemplo de massagens, peellings e hidratação. Os serviços personalíssimos incluem também o Personal Chef, a locação de carros elétricos para percorrer a área do hotel, menu de travesseiros, enxovais Trussardi e amenidades como as da Bvlgari.

As piscinas naturais ou aquecidas e lagos e cachoeiras a serem descobertos pelo visitante durante o passeio são opções de lazer para uso do stand up paddle ou para um mergulho refrescante durante a primavera. O cenário grandioso também é um convite para a prática de outras atividades outdoor como slackline, tênis ou beach tênis, vôlei, corrida, trilhas, passeios de bicicleta, a cavalo e até de helicóptero.

As reservas para hospedagem em novembro podem ser feitas pela landing page https://paginas.lakevilas.com.br/feriados-novembro.

Serviço:

Lake Villas Charm Hotel & SPA

Endereço: Estrada Antenor Cezar, Km 10 – Areia Branca, Amparo, SP

Site: www.lakevillas.com.br

Reservas nov/2019: https://paginas.lakevilas.com.br/feriados-novembro

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1007885/Lake_Vilas.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1007886/Lake_Vilas.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1007887/Lake_Vilas.jpg

FONTE Lake Vilas Charm Hotel & SPA

Related Links

http://www.lakevillas.com.br



SOURCE Lake Vilas Charm Hotel & SPA