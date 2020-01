Hotel romântico é opção relaxante para férias de janeiro

AMPARO, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Passada a correria das festas de final de ano e dos momentos em família, é hora de desfrutar de dias de descanso, em um ritmo menos acelerado. E que tal fazer isso em um destino com mini praias, piscinas e cachoeiras, sem abrir mão do conforto e da exclusividade? Viemos ao Lake Vilas Charm Hotel & Spa – selo Condé Nast Johansen dedicado aos melhores de alto padrão do mundo, localizado a apenas 140 km de São Paulo – para conferir todas essas opções para os banhos de verão ou o mergulho a qualquer hora do dia, além de contemplar todas as belezas naturais.