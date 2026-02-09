HOTELEX 2026 lance la Green Coffee Bean Zone - une porte d'entrée directe pour les producteurs de café de spécialité sur le marché chinois

SHANGHAI, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- HOTELEX Shanghai 2026 lance la Green Coffee Bean Zone, une nouvelle zone spécialisée au sein de l'exposition sur le café et le thé qui relie la chaîne d'approvisionnement mondiale du café par le biais du commerce, de la dégustation et de l'échange professionnel. La Chine et la région Asie-Pacifique étant parmi les marchés du café à la croissance la plus rapide, la zone offre aux fournisseurs internationaux de café vert, aux torréfacteurs et aux acheteurs une plateforme ciblée pour explorer les opportunités et établir des partenariats à long terme.

Le café est l'une des boissons les plus populaires au monde, avec un marché global de plus de 200 milliards d'USD, dont environ 150 milliards d'USD pour les grains de café verts et 50 milliards d'USD pour les boissons finies. Le marché chinois du café connaît une croissance particulièrement rapide, puisqu'il devrait atteindre 313 milliards de RMB en 2024, soit une hausse de 18 % d'une année à l'autre et un TCAC de 17,1 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale.

En tant que secteur central de HOTELEX Shanghai, le salon international de l'équipement hôtelier et de la restauration, l'exposition sur le café et le thé 2026 s'étendra sur plus de 150 000 m², soit 37,5 % de la surface totale du salon. Il présente l'ensemble de la chaîne de valeur du café, de la culture à la transformation, en passant par la torréfaction, la logistique et la vente au détail, et constitue une passerelle essentielle pour les entreprises internationales de café qui pénètrent sur le marché chinois.

La Green Coffee Bean Zone est conçue pour favoriser les échanges commerciaux et professionnels, en donnant aux exposants accès à plus de 280 000 visiteurs professionnels, dont des torréfacteurs, des propriétaires de cafés, des acheteurs en chaîne, des spécialistes de l'approvisionnement et des négociants en produits importés. Située au centre de l'exposition, cette zone propose des programmes ciblés tels que le Gold Cup Sourcing Barista Exchange et des séances de dégustation partagée, permettant une communication directe et une mise en relation des entreprises sur place. Des tables de dégustation et des stations de rinçage normalisées offrent des conditions de dégustation professionnelles, aidant les exposants à présenter leurs haricots sous leur meilleur jour.

Les exposants bénéficient également d'une large exposition de leur marque par le biais des canaux officiels de HOTELEX, de ses partenaires médiatiques et de ses plateformes sociales, ce qui leur permet d'atteindre un public international plus large. Réservez rapidement votre place sur le site officiel de HOTELEX pour bénéficier d'un emplacement de choix et entrer en contact avec des acheteurs de Chine et de toute la région Asie-Pacifique.

https://reg.hotelex.cn/en/user/register?utm_medium=media&utm_source=PRN&utm_campaign=hot26



Jason Jin

Tél. : +86 21 3339 2197

[email protected]

Lizzy Chen

Tél. : +86 21 3339 2566

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889741/image.jpg