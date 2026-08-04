HOTELEX Shenzhen 2026 : lancement du programme Hosted Buyer dédié aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration

SHENZHEN, Chine, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les entreprises continuent de renforcer leurs stratégies d'approvisionnement et de partenariat à travers l'Asie, HOTELEX Shenzhen 2026 invite les acheteurs internationaux à rejoindre son programme Hosted Buyer, qui leur permet de rencontrer des fournisseurs de la région de la Grande Baie, première région chinoise en matière d'hôtellerie et de restauration.

Se déroulant du 13 au 15 octobre 2026 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center, HOTELEX Shenzhen 2026 réunira plus de 2 500 exposants et plus de 150 000 acheteurs professionnels issus de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'hôtellerie et de la restauration. Destiné aux distributeurs, importateurs, grossistes, détaillants, franchiseurs et autres acheteurs qualifiés, le programme Hosted Buyer aide les participants à tirer le meilleur parti de leur visite grâce à des rendez-vous d'affaires organisés à l'avance et à des services dédiés aux acheteurs.

Plutôt que de passer un temps précieux à parcourir les allées du salon, les acheteurs invités seront mis en relation avec des exposants en fonction de leurs centres d'intérêt en matière d'approvisionnement et de leurs objectifs commerciaux. Ce programme a pour objectif de favoriser des échanges plus ciblés, en aidant les acheteurs à découvrir de nouveaux produits, à identifier des fournisseurs fiables et à nouer des relations commerciales pérennes.

Les acheteurs invités éligibles bénéficieront d'une série d'avantages exclusifs, notamment un service de navette entre l'hôtel et le parc des expositions, l'accès au salon réservé aux acheteurs invités avec rafraîchissements, la participation à des séances de mise en relation professionnelle, ainsi que la possibilité d'assister à des forums sectoriels et à des activités de réseautage tout au long de l'exposition.

Située dans la région métropolitaine de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Shenzhen constitue une porte d'entrée stratégique vers le secteur chinois de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que vers le marché asiatique au sens large. Situé au cœur de l'une des régions économiques les plus dynamiques au monde, HOTELEX Shenzhen offre une plateforme internationale permettant aux fournisseurs du monde entier et aux acheteurs professionnels de se rencontrer, d'échanger leurs points de vue et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hôtellerie et de la restauration.

Nouez des relations en Chine, développez votre activité au salon HOTELEX.

Les inscriptions au programme Hosted Buyer sont désormais ouvertes.