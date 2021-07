HotForex aumenta o prêmio em dinheiro para Traders Awards!

O Traders Awards é uma excelente oportunidade para os traders refinarem seus métodos de negociação em um ambiente altamente competitivo. Todos os meses, milhares de negociantes participam do concurso de negociação ao vivo, implementando suas melhores habilidades de negociação contra outros negociantes habilidosos. O comerciante com o maior ganho ganha um impressionante "Obelisco de Cristal", um prêmio em dinheiro de 3000 USD e entrada no Hall da Fama da HotForex por mostrar habilidades de negociação excepcionais. Além disso, os 10 melhores traders são apresentados na página do HotForex Traders Awards em reconhecimento ao seu trabalho árduo e excelentes habilidades de negociação.