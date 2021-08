HotForex estende parceria com Paris Saint-Germain

Com esta extensão de parceria, HotForex planeja expandir sua presença global nos principais mercados ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença nos mercados onde já opera. Atuando como Parceiro Oficial de Negociação Online do clube francês pela segunda temporada consecutiva, a empresa continuará engajando seus clientes e fãs de futebol com novas atividades e educando-os sobre os valores compartilhados de negociação online e futebol.

O Paris Saint-Germain está na vanguarda da janela de transferência deste verão, construindo um elenco incrível para a próxima temporada, com Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijinaldum e Achraf Hakimi se juntando a um elenco repleto de estrelas que já ostenta as caminhadas de Neymar Jr, Kylian Mbappe e Ángel Di María.

Comentando sobre a extensão do acordo, um porta-voz da HotForex disse: "Estamos muito orgulhosos de renovar nossa parceria com o Paris Saint-Germain antes de mais uma temporada emocionante. Nossa parceria tem demonstrado que ambas as partes têm ainda mais energia para buscar a excelência. Gostaríamos de desejar à equipe boa sorte em campo para a temporada 2021/22 e esperamos criar novas ativações de torcedores que aproximem mais os nossos clientes e torcedores da ação, além de continuarem a ajudar a educar as pessoas sobre investindo. "

Marc Armstrong, Diretor de Parcerias do Paris Saint-Germain acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em renovar nossa parceria com a HotForex, uma corretora líder no setor financeiro. É ótimo para nós poder colaborar com uma marca tão prestigiosa que fornecerá aos fãs do Paris Saint-Germain em todo o mundo uma plataforma de negociação confiável e eficaz.

A HotForex é uma corretora Forex e de commodities premiada, fornecendo serviços e instalações de negociação para clientes de varejo e institucionais. Por meio de sua política de fornecer as melhores condições de negociação possíveis aos seus clientes e permitir que cambistas e negociantes, utilizando consultores especializados, tenham acesso irrestrito à sua liquidez, a HotForex se posicionou como a corretora de câmbio preferida dos negociantes em todo o mundo. A HotForex oferece vários tipos de contas, software de negociação e ferramentas para facilitar a indivíduos e clientes institucionais a negociação de Forex e CFDs online.

O clube de futebol Paris Saint-Germain foi criado em 1970. Desde a compra do clube pela QSI em 2011, ele se transformou e se tornou um dos principais clubes de futebol e marcas esportivas globais do mundo. O Paris Saint-Germain está ligado a Paris, que está no centro da organização, sob a filosofia de uma cidade única, um clube único. Desde então, o clube conquistou 26 troféus em dez anos, 44 em sua história, tornando-se o clube de maior sucesso da França. O Paris Saint-Germain atraiu muitos grandes jogadores, incluindo Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic e, atualmente, Neymar e Mbappé, ambos classificados entre os melhores jogadores do mundo. A popularidade internacional do clube não para de crescer. É agora um dos clubes mais seguidos do mundo, expandindo do zero para uma comunidade de mais de 95 milhões de seguidores nas redes sociais em apenas dez anos. Abriu escritórios internacionais em Doha, Xangai e Cingapura. O clube esportivo pioneiro que agora inclui futebol masculino, futebol feminino, handebol e judô acrescentou os esportes esportivos em 2016. Retribuir à comunidade é fundamental para o clube, que aumentou drasticamente a capacidade de sua Fundação de desenvolver programas inovadores para crianças em situações difíceis. Entre outros, o projeto Red & Blue School permite que a Fundação Paris Saint-Germain atenda a jovens carentes.

